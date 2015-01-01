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    Аллегри: «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне. Его выделяют движение, голевое чутье, выбор позиции»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри подвел итог ничьей с «Аяксом» (1:1) в первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов.

    «Роналду в очередной раз доказал, что он на другом уровне. Его движение, голевое чутье, выбор позиции отличаются от того, что делают другие.

    «Аякс» обладает многими хорошим качествами. Они здорово держат мяч, даже когда нет свободного пространства на поле. Мы хорошо защищались, но нам стоило лучше действовать, когда мы отвоевывали мячи в центре поля.

    Нам пришлось пострадать после их гола, потому что мы были немного шокированы тем, что соперник забил сразу после перерыва. Но завершали игру мы уже лучше.

    Де Йонг играл очень хорошо. Он стержень их игры. Мы пытались контролировать его, Бентанкур старался встречать Френки пораньше, но когда де Йонг понял это, он отошел глубже, и уже нападающим пришлось поработать с ним.

    Ругани провел хорошую игру, но я за него и не волновался, потому что он очень хороший защитник. Ему нужно стать немного лучше в работе с мячом, но сегодня он был прекрасен в защите, как и вся линия обороны», – сказал итальянец.

    • За туринцев забил Криштиану Роналду. Для 34-летнего португальца мяч стал 24-м на стадии 1/4 финала турнира – это на 14 больше, чем у его ближайших преследователей Лионеля Месси и Рауля Гонсалеса.
    • Больше, чем «Аяксу» (8 голов), Роналду в матчах главного еврокубка забивал только своей нынешней команде и «Баварии» (по 10).
    • Ответный матч состоится 16-го апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7526

      DeStar 1 час назад

      а аякс то был хорош) может пройти юве)

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