Эккеленкамп дебютировал за «Аякс» в 1/4 финала ЛЧ в возрасте 19-ти лет. Моложе были только Безродный, Йович и Марселлис

«Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

Полузащитник хозяев Юрген Эккеленкамп на 75-й минуте сменил Лассе Шоне.

В возрасте 19-ти лет и пяти дней Эккеленкамп стал четвертым самым молодым дебютантом четвертьфиналов ЛЧ.

Топ-3 выглядит так:

1. Артем Безродный (сезон-1995/96, «Спартак»);

2. Дирк Марселлис (2006/07, ПСВ);

3. Лука Йович (2015/16, «Бенфика»).