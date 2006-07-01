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    Эккеленкамп дебютировал за «Аякс» в 1/4 финала ЛЧ в возрасте 19-ти лет. Моложе были только Безродный, Йович и Марселлис

    «Аякс» сыграл вничью с «Ювентусом» (1:1) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

    Полузащитник хозяев Юрген Эккеленкамп на 75-й минуте сменил Лассе Шоне.

    В возрасте 19-ти лет и пяти дней Эккеленкамп стал четвертым самым молодым дебютантом четвертьфиналов ЛЧ.

    Топ-3 выглядит так:

    1. Артем Безродный (сезон-1995/96, «Спартак»);

    2. Дирк Марселлис (2006/07, ПСВ);

    3. Лука Йович (2015/16, «Бенфика»).

    • Украинец Безродный безродный также выступал за красно-белых с 1998 по 2003 год. В 2016 году умер в возрасте 37 лет, возвращаясь с утренней пробежки, в статусе игрока любительского украинского клуба «Липовые Долины».

    Источник: Twitter @MisterChip

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