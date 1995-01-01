8-й гол Роналду «Аяксу» – 24-й для него в четвертьфиналах ЛЧ. Он опережает Месси и Рауля на 14 мячей

с математикой у когото плохо.. опережает на 10 мячей , а не на 14
«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов – 1:1.
На 45-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду. Гол стал для него 24-м на этой стадии турнира – прежде он забивал за «Реал» (2009-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2003-2009).
У ближайших преследователей Роналду – Лионеля Месси («Барселона») и Рауля Гонсалеса (экс-«Реал») – по 14 голов в четвертьфиналах.
Амстердамский клуб пропустил от португальца восьмой гол в Лиге чемпионов. Больше пятикратный обладатель «Золотого мяча» забивал только своему нынешнему клубу и «Баварии» – по 10.
- Сумма перехода Роналду в «Ювентус» в июле 2018 года составила 117 миллионов евро.
- В текущем сезоне 34-летний форвард забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 37 играх на клубном уровне.
- Ответная встреча состоится 16-го апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине.