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    8-й гол Роналду «Аяксу» – 24-й для него в четвертьфиналах ЛЧ. Он опережает Месси и Рауля на 14 мячей

    «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов – 1:1.

    На 45-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду. Гол стал для него 24-м на этой стадии турнира – прежде он забивал за «Реал» (2009-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2003-2009).

    У ближайших преследователей Роналду – Лионеля Месси («Барселона») и Рауля Гонсалеса (экс-«Реал») – по 14 голов в четвертьфиналах.

    Амстердамский клуб пропустил от португальца восьмой гол в Лиге чемпионов. Больше пятикратный обладатель «Золотого мяча» забивал только своему нынешнему клубу и «Баварии» – по 10.

    • Сумма перехода Роналду в «Ювентус» в июле 2018 года составила 117 миллионов евро.
    • В текущем сезоне 34-летний форвард забил 25 голов и отдал 12 ассистов в 37 играх на клубном уровне.
    • Ответная встреча состоится 16-го апреля на «Ювентус Стэдиум» в Турине.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +21019

      portero 22 минуты назад

      с математикой у когото плохо.. опережает на 10 мячей , а не на 14

      0
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      Рейтинг: +21019

      portero 23 минуты назад

      что сказать... молодца!!!!

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