8-й гол Роналду «Аяксу» – 24-й для него в четвертьфиналах ЛЧ. Он опережает Месси и Рауля на 14 мячей

«Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Аяксом» в четвертьфинале Лиги чемпионов – 1:1.

На 45-й минуте забил нападающий гостей Криштиану Роналду. Гол стал для него 24-м на этой стадии турнира – прежде он забивал за «Реал» (2009-2018) и «Манчестер Юнайтед» (2003-2009).

У ближайших преследователей Роналду – Лионеля Месси («Барселона») и Рауля Гонсалеса (экс-«Реал») – по 14 голов в четвертьфиналах.

Амстердамский клуб пропустил от португальца восьмой гол в Лиге чемпионов. Больше пятикратный обладатель «Золотого мяча» забивал только своему нынешнему клубу и «Баварии» – по 10.