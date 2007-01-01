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    Слуцкий: «Почти уверен, что «Аякс» забьет «Ювентусу» и пропустит»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий в эфире «Матч ТВ» дал прогноз на матч «Аякс»«Реал».

    Они забьют любой команде мира, но как раз-таки противоположная сторона этой медали – по людям оборонительно они очень сильные, там пара центральных защитников Блинд – де Лигт, одна из лучших, наверное, сейчас в Европе, – то организация оборонительных действий...

    Могу сказать так: я почти уверен, что они пропустят, и почти уверен, что забьют. Вопрос только в том, сколько забьют и сколько пропустят.

    – Пройти «Ювентус» есть шансы?

    – Если бы Криштиану не играл, думаю, шансы были бы прям достаточно высокие, но сейчас бы я дал 65 на 35 в пользу «Ювентуса».

    К 35-й минуте счет 0:0. Следить за событиями матча на стадионе имени Йохана Кройфа можно в онлайне «Бомбардира».

    Источник: «Матч ТВ»

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