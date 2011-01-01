Гвардиола: «Мы провели невероятный матч против «Тоттенхэма». 0:1 иногда лучше, чем 0:0»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подвел итог первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (0:1). Специалист полагает, что его команда контролировала игру.

«Мы провели невероятный матч, соперник создал очень мало моментов. «Сити» контролировал игру, а соперник много бегал.

Нет ощущения, что мы играли плохо. Особенно хорошо у нас получалось после перерыва. Счет 0:1 иногда лучше, чем 0:0. Теперь ты точно знаешь, что нужно делать», – сказал тренер.

Ответный матч состоится на следующей неделе в Манчестере.

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