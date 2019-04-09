Балотелли могут дисквалифицировать на восемь матчей

Нападающему «Марселя» Марио Балотелли грозит дисквалификация за удар локтем в нос защитника «Бордо» Пабло в матче 31 тура Лиги 1. Во время игры итальянцу не показали за эпизод даже предупреждения, но федерация планирует его рассмотреть.

Как пишет Football Italia, Балотелли могут дисквалифицировать на срок от пяти до восьми матчей. Пабло после игры выразил мнение, что соперник сломал ему нос умышленно.