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    Быстров: «Зенит» хотел выиграть Лигу чемпионов, но Спаллетти обосрался»

    Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поговорил о периоде работы в клубе главного тренера Лучано Спаллетти. В то время, по словам спортсмена, команда из Санкт-Петербурга ставила цель взять Лигу чемпионов.

    «Руководство предупредило, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.

    Мы не были против усиления. А Халк и Аксель Витсель — отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба, не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять всe в свои руки, но обосрался.

    Ему надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе. Когда тебе для усиления покупают игроков за 100, а может быть, 200 миллионов долларов, а ты не можешь обыграть «Крылья Советов», сразу возникает вопрос: «Почему?» – сказал Быстров в интервью Sportbox.

    • Спаллетти работал в «Зените» с 2009 по 2014 год.
    • Итальянец в России дважды стал чемпионом.
    • Быстров за «Зенит» в чемпионате России провел более 100 матчей.

    Источник: Sportbox

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    Сегодня, 20:15
    Комментарии35
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      Рейтинг: +28

      Трибун 1 минуту назад

      Вова,лучше бы ты молчал....

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      Рейтинг: +143

      Шелкопёр 2 минуты назад

      А уж сколько раз Быстров обосрался...

      0
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      Рейтинг: +2685

      polt 7 минут назад

      Сколько серебренников получил, иудушка?

      0
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      Рейтинг: +63995

      zigbert 11 минут назад

      Если команда ставит себе высокую цель то отказываться от нее глупо.

      0
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      Рейтинг: +14079

      VVM1964 > zigbert 7 минут назад

      Но цели должны быть реальными , тогда будет меньше разочарований .

      0
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      Рейтинг: +549

      Валерий1965 11 минут назад

      Спаллети обосрасля???? А команда была готова?

      0
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      Рейтинг: +3496

      3a zenit 34 минуты назад

      чего там эта свинья хрюкает,переведите на человеческий?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +103

      Ганнибал Лектор 42 минуты назад

      А вот интересно будет через несколько лет послушать истории про фиаско Манчини в Зените, что называется, без цензуры... В авторстве Дзюбы, например.

      1
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      Рейтинг: +1359

      ivan-football-fan 42 минуты назад

      Быстров, конечно, просто обиженный пацан, которому на миг в прошлом показалось, что он "Христа за бороду поймал".
      Неплохая банда та была...особенно Денисов "в соку", но... именно Быстров, например, больше походил на бешеного коня, сорвавшегося сз стойла: бегал БЫСТРО, но достаточно бестолково))) До уровня Халка, безусловно, никто из наших не дотягивался...
      НО...ПРОБЛЕМА-ТО ОСТАЁТСЯ:
      ЗЕНИТ, КАК И ГАЗПРОМ - МЕНЕДЖЕРСКАЯ ПОМОЙКА, РАЗБУХШАЯ ОТ БЕЗНАКАЗАННОСТИ НА НАРОДНЫХ ДЕНЬГАХ!
      Да и весь "потёмкинский" турнир РПЛ - крайне слабая почва для взращивания победителя ЛЧ.... Как не накачивай .баблосом его избранных зажиревших хряков ... На аваесцене всё одни и те же несмешные несменяемые клоуны (Зенит, ЦСКА, Спартак...) а по краям в тени тихо дохнут от голода амкары, енисеи, крылья...

      1
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      Рейтинг: +3082

      Zubo 57 минут назад


      Прежде чем судить человека такого уровня добейся чего-нибудь. Дорости до уровня ботинок Спалетти сначала чтобы судить его, я понимаю Гвардиола высказывается о Муриньо или Сэр Фергьюсон о Зидане или хотя бы Венгер о Клоппе...

      2
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      Рейтинг: +2947

      порт 1 час назад

      Завалил бы лучше своё хлебало проститут.

      4
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      Рейтинг: +33

      AndreyAP > порт 1 час назад

      а вот тут соглашусь)

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