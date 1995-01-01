Быстров: «Зенит» хотел выиграть Лигу чемпионов, но Спаллетти обосрался»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поговорил о периоде работы в клубе главного тренера Лучано Спаллетти. В то время, по словам спортсмена, команда из Санкт-Петербурга ставила цель взять Лигу чемпионов.

«Руководство предупредило, что клуб взял новый курс и хочет выиграть Лигу чемпионов. Понятно, что против таких целей никто выступать не будет. Не думайте, мы не навязывали свою точку зрения руководству. Что, мол, надо брать этих, а вот этих не надо. Менеджеры нас выслушали, сказали, что мы правы, что надо усиливаться, но не забывать о своих воспитанниках. С нами согласились, но в итоге сделали по-своему.

Мы не были против усиления. А Халк и Аксель Витсель — отличные футболисты. Но усиление нужно было делать грамотно, чтобы остальные ребята, которые много сделали для клуба, не пострадали. А в итоге тренер с согласия руководства решил взять всe в свои руки, но обосрался.

Ему надо было на кого-то свалить неудачи команды. Спаллетти было проще обвинить русских игроков во всех смертных грехах, чем искать причины в себе. Когда тебе для усиления покупают игроков за 100, а может быть, 200 миллионов долларов, а ты не можешь обыграть «Крылья Советов», сразу возникает вопрос: «Почему?» – сказал Быстров в интервью Sportbox.