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    Лукаку может покинуть «МЮ». На игрока претендуют «Ювентус», «Интер» и «Милан»

    Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку рассматривает вариант с уходом из английского клуба после завершения сезона, сообщает The Sun.

    Интерес к 25-летнему футболисту проявляют «Ювентус», «Интер» и «Милан».

    «МЮ» готов продать бельгийца за 75 миллионов фунтов стерлингов. Это та сумма, которую манкунианцы заплатили за форварда «Эвертону».

    «Он думает сделать карьеру, играя в разных странах. Потому что он хотел бы выиграть несколько трофеев, проявить себя и сказать своим детям: «Я выиграл титул в этой стране, в той и в той. И я очень хорошо проявил себя во всех лучших чемпионатах».

    Конкуренция за третье и четвертое место в АПЛ очень жесткая, поэтому посмотрим, что произойдет в конце сезона», – сказал агент игрока Федерико Пасторелло.

    • Лукаку перешел в «Юнайтед» из «Эвертона» летом 2017 года.
    • Контракт нападающего рассчитан до июля 2022 года.
    • В текущем сезоне футболист провел за «МЮ» 39 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал четыре результативные передачи.

    Источник: The Sun

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    08.04.2019 12:23
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +136

      Avatar 2 8 апреля 2019, 19:53

      Лукаку с Погба

      0
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    • ...
      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 8 апреля 2019, 12:58

      Может российским паспортом заманим.

      0
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