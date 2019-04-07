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    Примера. Дубль Аспаса позволил «Сельте» победить «Реал Сосьедад» и покинуть зону вылета, «Бетис» обыграл «Вильярреал»

    «Бетис» на своем поле победил «Вильярреал» (2:1) в матче 31-го тура чемпионата Испании. Дубль оформил полузащитник Джовани Ло Чельсо.

    В другой встрече «Сельта» выиграла у «Реала Сосьедада» (3:1) и покинула зону вылета в турнирной таблице. Два гола на свой счет записал Яго Аспас.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Бетис – Вильярреал – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Ло Чельсо, 11; 1:1 – Мори, 13; 2:1 – Ло Чельсо, 63.

    Сельта – Реал Сосьедад – 3:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Виллиан Жозе, 32; 1:1 – Аспас, 51 (с пенальти); 2:1 – Аспас, 70; 3:1 – Гомес, 90.

    Удаления: нет – Виллиан Жозе, 58.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.04.2019 23:40
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