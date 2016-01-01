Семак: «Мы на первом месте. Приложим усилия, чтобы побеждать дальше»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

«К сожалению, пропустили обидный мяч, в концовке у нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать. Замена в перерыве? Смольников много ошибался и не вошел в игру так, как нам хотелось бы. Не думаю, что мы провалились во втором тайме, моменты были на контратаках, скорее, контроль мяча у «Локомотива» был лучше.

Ракицкий? Он прекрасно исполнил штрафной, про его удар мы знаем. Ничья – такой результат, какой есть. Мы на первом месте, приложим усилия, чтобы побеждать дальше, наш отрыв ни о чем не говорит», – сказал Семак.

«Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.

«Локомотив» с 39 очками идет четвертым.

Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше