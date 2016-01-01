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    Семак: «Мы на первом месте. Приложим усилия, чтобы побеждать дальше»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 22-го тура РПЛ против «Локомотива» (1:1).

    «К сожалению, пропустили обидный мяч, в концовке у нас были опасные моменты, но мы не смогли их реализовать. Замена в перерыве? Смольников много ошибался и не вошел в игру так, как нам хотелось бы. Не думаю, что мы провалились во втором тайме, моменты были на контратаках, скорее, контроль мяча у «Локомотива» был лучше.

    Ракицкий? Он прекрасно исполнил штрафной, про его удар мы знаем. Ничья – такой результат, какой есть. Мы на первом месте, приложим усилия, чтобы побеждать дальше, наш отрыв ни о чем не говорит», – сказал Семак.

    • «Зенит» с 45 очками возглавляет таблицу.
    • «Локомотив» с 39 очками идет четвертым.

    Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +373

      matvei_72 14 минут назад

      Играли уныло и вяло, так чемпионами не становятся...

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