Не удивляйтесь классным голам Ракицкого. Он забивал так и раньше

В «Шахтере» тоже получалось красиво.

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий пока выглядит идеальным приобретением. С момента его зимнего перехода из «Шахтера» Семак часто выстраивает через Ярослава распасовку мяча. В среднем Ракицкий делает за матч по 53 передачи – хороший показатель для защитника-новичка.

Идеальный длинный пас и видение поля называли главными достоинствами Ракицкого, когда изучали его игру в «Шахтере». Недостатком всегда была скорость – ее отсутствие Ракицкий компенсирует выбором позиции. Но сложно объяснить игнор еще одной важной вещи: Ярослав умеет классно исполнять стандарты.

В «Шахтере» ему доверяли бить штрафные и подавать угловые, если требовалась подкрутка с левой ноги. В «Зените» хватает креативных людей, поэтому на угловых Ракицкого чаще используют в штрафной. Но стандарты с ударной точки – другая история. Тут сила удара Ракицкого может быть полезной.

Ракицкий показал это в матче с «Оренбургом», когда забил первый гол в РПЛ. Игра с «Локомотивом» стала второй подряд, где Ярослав реализовал штрафной. Магомед Оздоев – его важный помощник, который постоянно целует мяч.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 31 марта 2019 г.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 7 апреля 2019 г.

«У Магомеда надо спросить по поводу традиции. То, что у него хороший удар, мы прекрасно знаем. И второй удар он хорошо исполнил, но сыграл Гилерме. Есть хороший удар, он его использует, а я за него рад», – сказал Сергей Семак сразу после матча в эфире канала «Матч Премьер».

Скрывать способности Ракицкого уже бессмысленно, потому что он все показал в «Шахтере». Мы отобрали три мяча Ярослава со штрафных ударов, который не уступают по красоте его голам в России.

На гол Ракицкого «Локомотив» ответил мячом Игнатьева. В том эпизоде команде повезло с рикошетом от Дриусси, но большего «Локомотив» не достиг. «Зениту» этот результат не принес ничего плохого, а преимущество над идущим вторым «Краснодаром» теперь составляет четыре очка.

Видео взято из твиттера «Матч Премьер» и официального канала «Шахтера» на YouTube

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