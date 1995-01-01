Погребняк забил первый гол в сезоне. Предыдущий раз он отличался 8 апреля 2018 года

«Урал» победил «Енисей» (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

Один из голов в составе екатеринбургской команды забил Павел Погребняк. Для 35-летнего форварда этот мяч стал первым в сезоне.

Последний раз россиянин забивал 8 апреля 2018 года. Тогда Погребняк выступал за «Тосно» и поразил ворота «Урала» в матче РПЛ.