Погребняк забил первый гол в сезоне. Предыдущий раз он отличался 8 апреля 2018 года

Заковырял кое как. Вот это уровень! Браво!
«Урал» победил «Енисей» (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.
Один из голов в составе екатеринбургской команды забил Павел Погребняк. Для 35-летнего форварда этот мяч стал первым в сезоне.
Последний раз россиянин забивал 8 апреля 2018 года. Тогда Погребняк выступал за «Тосно» и поразил ворота «Урала» в матче РПЛ.
- Погребняк перешел из «Тосно» в «Урал» летом.
- На протяжении длительного периода форвард восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.