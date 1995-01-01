Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    Узнаете ли вы футболистов в Хэллоуин? Тест от «Бомбардира»
    2 Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    Тест: а вы точно знаете фамилии футболистов?
    3 Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»
    Тест: как хорошо вы знаете звезд «Кубка Легенд»

    Погребняк забил первый гол в сезоне. Предыдущий раз он отличался 8 апреля 2018 года

    «Урал» победил «Енисей» (3:2) в домашнем матче 22-го тура чемпионата России.

    Один из голов в составе екатеринбургской команды забил Павел Погребняк. Для 35-летнего форварда этот мяч стал первым в сезоне.

    Последний раз россиянин забивал 8 апреля 2018 года. Тогда Погребняк выступал за «Тосно» и поразил ворота «Урала» в матче РПЛ.

    • Погребняк перешел из «Тосно» в «Урал» летом.
    • На протяжении длительного периода форвард восстанавливался после разрыва ахиллова сухожилия.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:20
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +800

      Леха из Твери 3 секунды назад

      Заковырял кое как. Вот это уровень! Браво!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1215

      Snek 3 минуты назад

      Раз в год и палка стреляет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4072

      батог 14 минут назад

      Рикошет ! Он даже мяча не видел ! (Повтор из-за ворот)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8598

      slavutiq70 27 минут назад

      Настоящий нап стреляет раз в год,,,,вот и получку раз в год бы,,,

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11

      Dmitry145 29 минут назад

      Ну забил это громко сказано. Затолкал, да ещё и с рикошетом

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      artem271211 31 минуту назад

      Зато Погребняк лучше другого Буратино (Дзюба).лучше водится и т.д.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2493

      woyser 32 минуты назад

      Некогда ему забивать, там у него дела по важнее. С нигерами он разбирается.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Черкизовский Кот 34 минуты назад

      С такой регулярностью ждём следующий гол в апреле 2020-го.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +849

      AZ 38 минут назад

      Раз в год и палка стреляет. Теперь понятно к кому это выражение относится... Ровно год....
      Да и то попало случайно, как от дерева в ворота

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2493

      woyser > AZ 34 минуты назад

      Снял с языка)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10664

      ВетеR 40 минут назад

      супер нап ))!

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru