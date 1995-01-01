Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    Тест: готовы ли вы стать арбитром РФПЛ?
    2 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    Евсеев: «Главное для «Уфы» – результат. Мы его добились»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился наблюдениями после матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом». Команда из Башкортостан победила в этой встрече со счетом 1:0.

    – От организации матча отталкивались. Понятно, что тяжело чего-то сверхъестественного требовать. Главное для нас – результат. Мы его добились. «Ростов» оказывал давление, но мы готовились к ним. У них не было свежести, потому что они играли на Кубок. В принципе, все выполнили задачи на игру.

    – Самый активный игрок у «Ростова» – Роман Еременко. У вас был какой-то план на него?

    – Не знаю, какой план. Если человек два года не играл, он хочет себя показать. План у нас не по каждому игроку, у нас был состав, который должен был страховать соперников в определенных зонах.

    • Евсеев возглавил «Уфу» в конце марта, сменив Дмитрия Кириченко. В первой игре под его руководством команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).
    • Уфимцы поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:07
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2489

      woyser 40 минут назад

      Хорошая была игра. Уфа вроде на подъёме. Но вряд ли их это спасёт.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6199

      Serjoga > woyser 13 минут назад

      Ты серьёзно? Там игра была? Ты не перепутал с матчем Урал-Енисей? А я видел, что просто мячик на отбой пинали, да симуляцию и затяжку времени! Да, еще КОСЯК Песьякова (руки ему ....!!!!!)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2729

      Агасфер 1 час назад

      Молодец.А теперь пусть Валера разбирается по-свойски с Кононовым(Федуном).

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77076
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66711
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru