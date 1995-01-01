Евсеев: «Главное для «Уфы» – результат. Мы его добились»

Хорошая была игра. Уфа вроде на подъёме. Но вряд ли их это спасёт.
Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился наблюдениями после матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом». Команда из Башкортостан победила в этой встрече со счетом 1:0.
– От организации матча отталкивались. Понятно, что тяжело чего-то сверхъестественного требовать. Главное для нас – результат. Мы его добились. «Ростов» оказывал давление, но мы готовились к ним. У них не было свежести, потому что они играли на Кубок. В принципе, все выполнили задачи на игру.
– Самый активный игрок у «Ростова» – Роман Еременко. У вас был какой-то план на него?
– Не знаю, какой план. Если человек два года не играл, он хочет себя показать. План у нас не по каждому игроку, у нас был состав, который должен был страховать соперников в определенных зонах.
- Евсеев возглавил «Уфу» в конце марта, сменив Дмитрия Кириченко. В первой игре под его руководством команда сыграла вничью с ЦСКА (2:2).
- Уфимцы поднялись на 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.