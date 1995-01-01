Евсеев: «Главное для «Уфы» – результат. Мы его добились»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился наблюдениями после матча 22-го тура РПЛ с «Ростовом». Команда из Башкортостан победила в этой встрече со счетом 1:0.

– От организации матча отталкивались. Понятно, что тяжело чего-то сверхъестественного требовать. Главное для нас – результат. Мы его добились. «Ростов» оказывал давление, но мы готовились к ним. У них не было свежести, потому что они играли на Кубок. В принципе, все выполнили задачи на игру.

– Самый активный игрок у «Ростова» – Роман Еременко. У вас был какой-то план на него?

– Не знаю, какой план. Если человек два года не играл, он хочет себя показать. План у нас не по каждому игроку, у нас был состав, который должен был страховать соперников в определенных зонах.