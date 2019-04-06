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    Примера. «Барселона» в большинстве обыграла «Атлетико», Суарес и Месси забили голы

    «Барселона» обыграла «Атлетико» в матче 31-го тура Примеры. Игра завершилась со счетом 2:0. На 28-й минуте нападающий мадридского клуба Диего Коста получил красную карточку.

    «Барселона» набрала 73 очка и укрепилась на первом месте. «Атлетико» с 62 очками идет вторым.

    В другом матче «Валенсия» проиграла «Райо Вальекано» и осталась на пятом месте с 46 очками. «Райо Валькано» с 27 очками идет 19-м.

    Чемпионат Испании. Примера. 31-й тур

    Барселона – Атлетико – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Суарес, 85; 2:0 – Месси, 87.

    «Барселона»: тер Стеген, Роберто (Семеду, 85), Лангле, Альба, Пике, Ракитич, Артур (Малком, 63), Бускетс, Суарес, Месси, Коутиньо (Аленья, 80).

    «Атлетико»: Облак, Луис (Мората, 58), Ариас (Корреа, 35), Хименес, Годин, Коке, Родриго (Хуанфран, 88), Томас, Сауль, Гризманн, Коста.

    Предупреждения: Пике, 74; Лангле, 78; Суарес, 87 – Томас, 27; Хименес, 28; Годин, 29; Сауль, 71.

    Удаление: нет – Коста, 28.

    Райо Вальекно – Валенсия – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Де Томас, 32; 2:0 – Суарес, 90+1.

    Нереализованный пенальти: нет – Праехо, 28.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2019 23:42
    Комментарии2
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      Рейтинг: +59

      SK9 1 час назад

      До игры у Атл. М ещё были мрачные шансы побороться за чемпионство, после.. Ла Лига практически у Барсы в кармане и теперь можно спокойно готовиться к МЮ в ЛЧ

      0
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      Рейтинг: +66711

      Рубик Докоян 1 час назад

      Всё таки в концовке, играя в большинстве, Барса дожала "матрасников". Оба гола были хороши за счёт индивидуального мастерства Суареса и Месси.

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