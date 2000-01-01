РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье место

ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Два гола в составе забил полузащитник Арнор Сигурдссон.

Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков и поднялась на третье место в таблице. «Спартак» с 36 очками идет пятым.

Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.

«Спартак»: Селихов (Максименко, 69), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Ханни, Зе Луиш, Адриано.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Сигурдссон (Ефремов, 90+3), Влашич, Чалов (Бийол: 90+6).

Предупреждения: Гулиев, 63; Джикия, 73 – Бекао, 49; Ахметов, 53.

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