РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье место

На мой взгляд тренерская ошибка по составу была, а по самой игре должны предъявлять претензии себе футболисты. Сами не смогли реализовать очень выгодные голевые моменты, а в ответ допустили непростительные ошибки и были наказаны. Мы не видим кто там лучший, а кто худший на тренировках ( это внутреннее дело команды ), а вот в игре это видно наглядно. И по ним на мой взгляд надо делать вывод, а не кто как тренируется, стараясь понравиться тренеру.
ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Два гола в составе забил полузащитник Арнор Сигурдссон.
Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков и поднялась на третье место в таблице. «Спартак» с 36 очками идет пятым.
Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур
Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.
«Спартак»: Селихов (Максименко, 69), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Ханни, Зе Луиш, Адриано.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Сигурдссон (Ефремов, 90+3), Влашич, Чалов (Бийол: 90+6).
Предупреждения: Гулиев, 63; Джикия, 73 – Бекао, 49; Ахметов, 53.
У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки