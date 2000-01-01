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    РПЛ. ЦСКА обыграл «Спартак» и поднялся на третье место

    ЦСКА в гостях обыграл «Спартак» в матче 22-го тура РПЛ. Игра завершилась со счетом 2:0. Два гола в составе забил полузащитник Арнор Сигурдссон.

    Команда Виктора Гончаренко набрала 40 очков и поднялась на третье место в таблице. «Спартак» с 36 очками идет пятым.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.

    «Спартак»: Селихов (Максименко, 69), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Сигурдссон (Ефремов, 90+3), Влашич, Чалов (Бийол: 90+6).

    Предупреждения: Гулиев, 63; Джикия, 73 – Бекао, 49; Ахметов, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:55
    Комментарии179
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      Рейтинг: +66661

      Рубик Докоян 54 секунды назад

      На мой взгляд тренерская ошибка по составу была, а по самой игре должны предъявлять претензии себе футболисты. Сами не смогли реализовать очень выгодные голевые моменты, а в ответ допустили непростительные ошибки и были наказаны. Мы не видим кто там лучший, а кто худший на тренировках ( это внутреннее дело команды ), а вот в игре это видно наглядно. И по ним на мой взгляд надо делать вывод, а не кто как тренируется, стараясь понравиться тренеру.

      0
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      Рейтинг: +130

      Parker 1 минуту назад

      Поздравляю молодую команду с заслуженной победой!

      Ну а что касается нашего тренера и игры, то есть уверенность, что говорящий пиджак скоро покинет Спартак!
      И еще ,стоит признать, что при таком руководстве Спартака, неважно кто тренер.
      Рыба гниет с головы

      0
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      Рейтинг: +789

      lek! 22 минуты назад

      Ошибка Кононова выпустить Жиго , до травмы он был лучшим ЦЗ , но сейчас было ошибкой и рановато . ЦСКА с победой . Спартаку делать нечего в зоне ЛЧ , все равно с позором вылетят .

      2
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      Рейтинг: +125

      Гость87 > lek! 15 минут назад

      Можно подумать он в первый раз в своей жизни на поле вышел

      0
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      Рейтинг: +13951

      VVM1964 > lek! 13 минут назад

      С одним центральным надо было играть ???

      0
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      Рейтинг: +132

      vikrub 23 минуты назад

      Добавляю " за то, что это Спартак" и далее по тексту.

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      Рейтинг: +9176

      Garrincha58 23 минуты назад

      МОЛОДЦЫ АРМЕЙЦЫ!!!

      2
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      Рейтинг: +132

      vikrub 25 минут назад

      ЦСКА наказал Спартак за то, что от Спартак. Спартак возомнил себя снобом в РПЛ. И в этом помогают ему болельщики. Да нет в настоящее время команды Спартак. Есть бренд, который гипнотизирует массу болельщиков. А команды нет. У себя на поле в присутствии тысяч болельщиков проиграть...?! Это не команда - это миф в сознании болельщиков. Мне стыдно и горько не за команду, а за СПАРТАК.

      1
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      Рейтинг: +16433

      oyabun > vikrub 23 минуты назад

      Ой, да завязывай с пафосом! Предыдущие 2 дерби Спартак выиграл с общим счетом 6:1, так что должно же было когда то и ЦСКА повезти.

      4
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      Рейтинг: +13951

      VVM1964 > vikrub 20 минут назад

      Завтра будешь посыпать голову пеплом и стыдиться , а сегодня не надо )))

      1
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      ...
      Рейтинг: +1105

      CSKA №1 > oyabun 15 минут назад

      Че ты гонишь???Какие 6:1???Последние 3 матча по 1 победе и ничья!!!6:1 завязывай фантазировать

      2
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      Рейтинг: +3321

      Владислав Vlad 30 минут назад

      Ну, и где теперь та табличка, где Спартак при Кононове набрал больше очков, чем при Каррере?

      3
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      Рейтинг: +13951

      VVM1964 > Владислав Vlad 19 минут назад

      Где где - там не видно )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +30217

      Полная Канистра 31 минуту назад

      кононов может тебе ресторан заказать и накрыть за свой счёт как самый главный штрафник

      4
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      ...
      Рейтинг: +5332

      derrik2000 > Полная Канистра 21 минуту назад

      Да ладно тебе.
      Играли-то всяко лучше коней и моменты были 100-процентные.
      Но это - футбол!

      0
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      ...
      Рейтинг: +13951

      VVM1964 > derrik2000 18 минут назад

      В первом тайме - ДА , во втором показали , что " держать удар " не можем (((

      3
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      ...
      Рейтинг: +5332

      derrik2000 > VVM1964 15 минут назад

      Ну, не можем.
      Надо, значит, работать в этом направлении более интенсивно.
      Ничего не потеряно - чемпионат продолжается.
      А закончится этот чемпионат - начнётся новый.
      И опять... ))

      0
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      Рейтинг: +125

      Гость87 > derrik2000 13 минут назад

      Не, это две деревяшки

      0
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      Рейтинг: +4079

      prezent2017 34 минуты назад

      Уфа с конями выглядела сильнее. Может ей и местом со спамом поменяться?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1390

      Krasnodar 123 34 минуты назад

      Почему никто не восхищается Жиго? Прекрасно лежал в штрафной когда забивали гол Спартаку!

      7
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      Рейтинг: +3321

      Владислав Vlad > Krasnodar 123 29 минут назад

      Так Жиго играл первый матч после перерыва. Вопрос-то к тренеру - почему на такой важный матч поставил Жиго?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +16433

      oyabun > Владислав Vlad 25 минут назад

      А кого еще? Кутепов травмирован, Боккетти дисквалифицирован.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3321

      Владислав Vlad > oyabun 22 минуты назад

      А вот это уже вопрос к тренеру. Целая зима была.
      Тем более, что Жиго зимой не был в составе. Неужели у Кононова всего 3 центральных?

      0
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      ...
      Рейтинг: +537

      Пестрый > 19 минут назад

      При всех косяках Карреры он на такие игры умел настроить команду! Ну а Кононов это просто не тренер для Спартака! Тут нужен тренер со стальными яйцами а не такая размазня!!

      2
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      Рейтинг: +16433

      oyabun > Владислав Vlad 18 минут назад

      Таки да. Всего 3. Ты же помнишь как нам бодро рапортовали в зимнее ТО - у нас достаточно игроков, нам никто больше не нужен. Результат жмотства Федуна во всей своей красе. Плюс нежелание Кононова подключать к основе молодежь.

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