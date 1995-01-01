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    У «Спартака» проблемы с реализацией. ЦСКА наказал за глупые ошибки


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    Голосов: 1
    Сегодня, 20:55
    А Сигурдссон в очередной раз забил в топовом матче.

    • Перед матчем в группе РПЛ в ВК лучшим футболистом «Спартака» чаще всего выбирали защитника Джикию, а у ЦСКА – нападающего Чалова. Этот дисбаланс был хорошо заметен в первом тайме: «Спартаку» не хватало класса в реализации, а ЦСКА – в предотвращении атак соперника. Уже в первом тайме Зе Луиш и Мельгарехо упустили два стопроцентных шанса. Но перерыв как будто перевернул все: ЦСКА долго ждал свои моменты, но реализовал их ответственно.

    • У Федора Чалова плохо получается играть с топ-клубами: всего один гол командам из первой шестерки. Сегодня один из главных футболистов ЦСКА был не слишком заметным в атаке команды. Мы убеждены, что 20-летний нападающий сборной России в будущем исправит эту статистику, а пока что для клуба самое важное, что в ЦСКА есть кому забивать, когда Федор не очень активен.

    На трибунах было неспокойно: случилась очередная драка. И нет, не между болельщиками двух клубов, а среди фанатов «Спартака». Как сообщает журналист Василий Конов, фанаты разошлись во мнении относительно капитана «Спартака» Дениса Глушакова. Мужчина, который принес на матч шарф с надписью «Мразь ты, жало запилишь», упал без сознания.

    • «Спартак» очень любит играть вничью с конкурентами. Команда взяла одно очко в обоих матчах с «Зенитом», по одному разу вничью «Спартак» играл с ЦСКА, «Локомотивом» и «Краснодаром». Сегодняшнее поражение – первое в матчах с топ-клубами, и тем удивительнее, что в первом тайме «Спартак» имел все, чтобы создать большой задел для победы.

    • Лучший игрок матча – Арнор Сигурдссон. Ему всего 19 лет, но его хладнокровию можно позавидовать. В важнейший для команды момент именно он вышел на передний план и оформил дубль. Кстати, если Чалов в основном забивает слабым оппонентам, то Сигурдссон – специалист по топам. За ЦСКА он забивал четырем клубам: «Реалу», «Роме», «Зениту» и «Спартаку».

    • У «Спартака» была замена вратаря. В моменте с первым забитым голом Селихов повредил левую руку, а спустя несколько минут он пропустил второй как раз в той ситуации, когда надо было играть левой рукой. В определенный момент казалось, что может повториться ситуация с Кепой: Селихов показывал, что может продолжить матч. Но замена все-таки состоялась, и игру заканчивал Максименко.

    • Сегодняшний матч – один из ключевых в концовке нашего чемпионата. Отчасти это было понятно задолго до самой игры, но неожиданная победа «Краснодара» благодаря пенальти на 93-й минуте сделала сегодняшнюю игру еще более определяющей. После сегодняшних встреч у «Краснодара» 3 очка отрыва от «Зенита», у ЦСКА – четыре. Но у питерцев еще одна игра в запасе.

    Чемпионат России. РПЛ. 22-й тур

    Спартак (Москва) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сигрудссон, 46; 0:2 – Сигрудссон, 55.

    «Спартак»: Селихов (Максименко, 69), Рассказов, Жиго, Джикия, Айртон, Глушаков (Гулиев, 63), Зобнин, Мельгарехо (Мелкадзе, 62), Ханни, Зе Луиш, Адриано.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, Набабкин, Бекао, Дивеев, Щенников, Ахметов (Бистрович, 78), Обляков, Сигурдссон (Ефремов, 90+3), Влашич, Чалов (Бийол: 90+6).

    Предупреждения: Гулиев, 63; Джикия, 73 – Бекао, 49; Ахметов, 53.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +555

      JTherry 22 минуты назад

      первый тайм выглядел обнадеживающе, но Мельгареха и Луиш запороли 3 созданных 100-процентных момента... Кононову не за баллы на тренировках надо штрафовать игроков, а массовые загубленные моменты в игре...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +441

      vlad1969 49 минут назад

      ВСЕ ЖЕ ПРИ КАРРЕРЕ БЫЛИ ЭМОЦИИ И ИГРА. СЕЙЧАС НЕПОНЯТНО ВООБЩЕ НИЧЕГО!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5503

      ufos73 51 минуту назад

      Еще в конце прошлого сезона было понятно, что Спартак нужно омолаживать, но у нас Федуны...
      А Кононов зря ушел из Арсенала

      2
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      Рейтинг: +1105

      CSKA №1 52 минуты назад

      С победой ЦСКА!!!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +3981

      piligrim1986 1 час назад

      гнать импотента кононова ссаными тряпками

      3
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      ...
      Рейтинг: +9522

      sssrspartak > piligrim1986 50 минут назад

      с федуном и руководством впридачу и полсостава мазил!

      2
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      Рейтинг: +3981

      piligrim1986 > sssrspartak 41 минуту назад

      да, в одной упряжке

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