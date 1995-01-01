Ватцке: «Меня не волнуют слухи об уходе Санчо. Он продолжит играть за «Боруссию»

Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Джейдона Санчо.

Осенью сообщалось об интересе к 19-летнему англичанину со стороны «ПСЖ», зимой – «Барселоны». 3-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на The Independent писал о вероятности его перехода в «Манчестер Юнайтед» по цене около 120 миллионов евро.

«Меня не волнуют эти слухи. Все знают, что в следующем сезоне Джейдон будет по-прежнему играть у нас.

Это факт. Мы даже не ставили ему ценник. Европейские клубы знают, что никто не обращался к нам по этому поводу», – цитирует Ватцке издание Goal.