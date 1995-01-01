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    Ватцке: «Меня не волнуют слухи об уходе Санчо. Он продолжит играть за «Боруссию»

    Гендиректор «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал информацию о возможном уходе полузащитника Джейдона Санчо.

    Осенью сообщалось об интересе к 19-летнему англичанину со стороны «ПСЖ», зимой – «Барселоны». 3-го апреля «Бомбардир» со ссылкой на The Independent писал о вероятности его перехода в «Манчестер Юнайтед» по цене около 120 миллионов евро.

    «Меня не волнуют эти слухи. Все знают, что в следующем сезоне Джейдон будет по-прежнему играть у нас.

    Это факт. Мы даже не ставили ему ценник. Европейские клубы знают, что никто не обращался к нам по этому поводу», – цитирует Ватцке издание Goal.

    • Санчо – воспитанник «Уотфорда» и «Манчестер Сити». Перешел в немецкий клуб в августе 2017 года за 7,8 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 9 голов и отдал 18 в 36 играх всех турниров. Цена по Transfermarkt – 80 миллионов евро.
    • В октябре получил первый вызов во взрослую сборную Англии, став первым ее игроком, рожденным в 21 веке (2000).

    Источник: Goal

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