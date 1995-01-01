The Independent: «Манчестер Юнайтед» готов заплатить за Санчо около 120 миллионов

«Манчестер Юнайтед» сделал вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо своей главной трансферной целью на летнее межсезонье.
По информации The Independent, английский клуб готов заплатить за 19-летнего футболиста более 100 миллионов фунтов (около 120 миллионов евро).
На англичанина также претендуют «Реал» и «ПСЖ», но журналисты британского интернет-издания считают наиболее вероятным вариант с переездом игрока на «Олд Траффорд».
- В текущем сезоне Санчо сыграл 36 матчей в составе «Боруссии», забил девять голов и сделал 18 результативных передач.
- Контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2022 года.
Источник: The Independent
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