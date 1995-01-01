laSexta: летом Навас уйдет из «Реала»

Вратарь «Реала» Кейлор Навас летом сменит клуб, сообщил телеканал laSexta.

По данным ведущего программы Jugones Жозепа Педрерола, 32-летний коста-риканец недоволен конкуренцией с 26-летним Тибо Куртуа. Считается, что бронзовый призер ЧМ-2018 станет основным голкипером сливочных.

Напомним, 11-го марта в «Реал» вернулся Зинедин Зидан – тренер, у которого Навас играл в стартовом составе в трех победных сезонах Лиги чемпионов подряд. При Сантьяго Солари, работавшим с командой с декабря, мадридцы вылетели из еврокубка и Кубка Испании.

«Реал» – третий в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – пять очков, от «Барселоны» – 13.