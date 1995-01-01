Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Музыкальный тест: старше футболист или песня?
    Музыкальный тест: старше футболист или песня?

    laSexta: летом Навас уйдет из «Реала»

    Вратарь «Реала» Кейлор Навас летом сменит клуб, сообщил телеканал laSexta.

    По данным ведущего программы Jugones Жозепа Педрерола, 32-летний коста-риканец недоволен конкуренцией с 26-летним Тибо Куртуа. Считается, что бронзовый призер ЧМ-2018 станет основным голкипером сливочных.

    Напомним, 11-го марта в «Реал» вернулся Зинедин Зидан – тренер, у которого Навас играл в стартовом составе в трех победных сезонах Лиги чемпионов подряд. При Сантьяго Солари, работавшим с командой с декабря, мадридцы вылетели из еврокубка и Кубка Испании.

    «Реал» – третий в турнирной таблице Примеры. Отставание от «Атлетико» – пять очков, от «Барселоны» – 13.

    • Навас перешел в «Реал» в июле 2014 года из «Леванте» за 10 миллионов евро.
    • Кроме Лиги чемпионов, выиграл с командой еще 9 трофеев, включая 4 клубных ЧМ.
    • В текущем сезоне провел 16 матчей. Куртуа, перешедший из «Челси», сыграл в 32.
    • Контракт Наваса истекает в июне 2020 года.

    Источник: laSexta

    Испанский телеканал общенационального эфирного вещания с аналоговыми частотами в Мадриде и Барселоне. База подписчиков в «Твиттере» – 931 тысяча. В июне источник сообщал о планах нападающего Криштиану Роналду уйти из «Реала». В июле состоялся трансфер в «Ювентус».

    В эфире также сообщили о готовности нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна перейти в «Барселону». Подробнее – по ссылке.

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 21:20
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +216

      professor13 11 минут назад

      Навас не хуже Кортуа,просто за него столько денег заплатили и как после этого его в состав не ставить)

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77071
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    66257
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru