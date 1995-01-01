Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации с флагом Косово на «Ахмат Арене».

Ранее посол Славенко Терзич сказал, что флаг должен быть сербским. В конституции Сербии Косово считается автономным краем.

Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года и с того времени получило признание 104 из 193 стран ООН. Россия и КНР объявили о нейтралитете.

«За «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине.

К политике это не имеет никакого отношения. Позиция руководства Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции РФ», – написал Кадыров в твиттере.