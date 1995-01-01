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    Кадыров: «Флаг Косово на «Ахмат Арене» не имеет отношения к политике»

    Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о ситуации с флагом Косово на «Ахмат Арене».

    Ранее посол Славенко Терзич сказал, что флаг должен быть сербским. В конституции Сербии Косово считается автономным краем.

    Косово провозгласило независимость в феврале 2008 года и с того времени получило признание 104 из 193 стран ООН. Россия и КНР объявили о нейтралитете.

    «За «Ахмат» выступает спортсмен из Косово. Если в фан-зоне спорткомплекса «Ахмат-Арена» и оказался флаг Косово, то именно по данной причине.

    К политике это не имеет никакого отношения. Позиция руководства Чечни к этому вопросу строго соответствует официальной позиции РФ», – написал Кадыров в твиттере.

    • За грозненский клуб выступает полузащитник сборной Косово Бернард Бериша. Экс-футболист «Анжи» проводит 3 сезон в России и 2 – в «Ахмате». На его счету 3 ассиста в 16 играх всех турниров текущего сезона.

    Источник: Твиттер Размана Кадырова

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    Сегодня, 20:08
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2803

      александр п 8 минут назад

      Правильно,нужно ещё больше денег в Чечню отправлять.

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      Рейтинг: +5137

      silver29 10 минут назад

      Еще как имеет !!! Косово не призннаное Россией образование, а значит и игроков с этой территории быть по определению не может. Что ж мы такие стыдливые в чемпионат России свои !!!! команды из Крыма не приглашаем , все "парнеров" боимся обидеть ((((.

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