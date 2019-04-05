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    Каррера: «Сложно выделить какое-то из дерби с ЦСКА. Все они были для меня волнительными и эмоциональными»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не сможет посетить матч 22-го тура РПЛ с ЦСКА из-за планов побывать на игре Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

    Итальянский специалист признался, что все дерби с армейцами были для него волнительными во время работы в «Спартаке».

    «Сложно выделить какое-то из дерби, что я провел на посту главного тренера «Спартака». Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.

    Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч «Ювентус» – «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры «Спартака» и ЦСКА», – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016-го по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянца красно-белые сыграли против армейцев пять встреч, из которых победили в трех, одну завершили вничью и одну проиграли.
    • Матч «Спартак» – ЦСКА состоится в субботу, 6 апреля, и начнется в 19:00 по московскому времени.
    • В турнирной таблице команда Виктора Гончаренко занимает четвертое место, опережая спартаковцев на одно очко.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +12133

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Дерби - это дерби! Вперёд Спартак!!! Подъезжай, Массимо, в Москву!

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