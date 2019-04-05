Каррера: «Сложно выделить какое-то из дерби с ЦСКА. Все они были для меня волнительными и эмоциональными»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера заявил, что не сможет посетить матч 22-го тура РПЛ с ЦСКА из-за планов побывать на игре Серии А между «Ювентусом» и «Миланом».

Итальянский специалист признался, что все дерби с армейцами были для него волнительными во время работы в «Спартаке».

«Сложно выделить какое-то из дерби, что я провел на посту главного тренера «Спартака». Все они для меня были волнительными и эмоциональными, поскольку я проживал их как фанат команды, которую тренировал.

Ближайшее дерби посмотреть не удастся, поскольку я планирую поехать на матч «Ювентус» – «Милан» и почти весь день проведу в Турине. Но обязательно буду следить в интернете за результатом игры «Спартака» и ЦСКА», – сказал Каррера.