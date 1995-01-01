Сербия просит убрать флаг Косово с «Ахмат Арены»

Сербские власти выразили недовольство тем, что «Ахмат» вывесил на своем стадионе флаг Косово. Он появился на «Ахмат Арене» во время матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

Посол Сербии в России Славенко Терзич ждет, что компетентные органы РФ отреагируют на произошедшее.

«Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном во время футбольного матча между московским «Спартаком» и «Ахматом» 30 марта этого года. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось.

Речь, скорее всего, идет о провокации, произошедшей по каким-то непонятным причинам. В любом случае ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации», – сказал Терзич.

«Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет», – отметил пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров.

«В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остается неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244», – сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.