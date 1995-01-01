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    Сербия просит убрать флаг Косово с «Ахмат Арены»

    Сербские власти выразили недовольство тем, что «Ахмат» вывесил на своем стадионе флаг Косово. Он появился на «Ахмат Арене» во время матча 21-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:3).

    Посол Сербии в России Славенко Терзич ждет, что компетентные органы РФ отреагируют на произошедшее.

    «Мы очень неприятно удивлены подвешенным под свод арены флагом так называемой Республики Косово на стадионе в Грозном во время футбольного матча между московским «Спартаком» и «Ахматом» 30 марта этого года. Очень хорошо знаем принципиальную, последовательную и дружескую позицию Российской Федерации по вопросу территориальной целостности Республики Сербия, и тут ничего не менялось.

    Речь, скорее всего, идет о провокации, произошедшей по каким-то непонятным причинам. В любом случае ожидаем, что местные компетентные органы отреагируют в соответствии с официальной позицией Российской Федерации», – сказал Терзич.

    «Не понимаю, зачем сейчас раздувать эту историю. Этот флаг появился на стадионе не вчера и не сегодня, он висит на арене уже несколько лет. За наш клуб выступает полузащитник Бернард Бериша, который играет в сборной Косово. На арене висят все флаги национальных сборных, за которые играют наши футболисты. То есть, помимо Косово, там есть флаги Албании, Хорватии, Сенегала и других стран. Зачем делать из мухи слона? Я не разбираюсь в политике и могу рассказать только то, почему этот флаг у нас висит. Не знаю, будет он убран или нет», – отметил пресс-атташе «Ахмат Арены» Рамзан Умаров.

    «В этой связи обратили внимание компетентных властей Чеченской Республики на недопустимость использования на территории Российской Федерации символики непризнанных квазигосударственных образований. Рассматриваем этот инцидент как техническую ошибку. Позиция Российской Федерации о непризнании Косово остается неизменной. Она основана на международном праве и резолюции СБ ООН 1244», – сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

    • Республика Косово – частично признанное государство на Балканском полуострове.
    • В настоящее время независимость Косово признали 114 стран-членов ООН. Россия в их число не входит.

    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 13:34
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2500

      Добрый Бобер 8 минут назад

      Т.е. 84 субъекта Российской Федерации не признают Косово, а 85-ый решил повыделываться?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2670

      Агасфер 36 минут назад

      Официальный ответ из Грозного :"Ни бэ,ни мэ,ни понимэ!"

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3917

      84aivengo 42 минуты назад

      я не признаю такую республику

      3
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      Рейтинг: +3666

      GoldPlayFIFARus9 55 минут назад

      Лишний раз доказывает, что муслимам похер на то что в России принято, у них своё отдельное государство в государстве

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +870

      zabvo9406 1 час назад

      Чеченцами по хер все,всё и вся!!!!! Они в своем горном мирке обитают!!!!

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