Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

В Италию он вроде бы не собирался.
Жозе Моуринью со следующего сезона может возглавить клуб Серии А.
Португалец ведет переговоры с «Интером» и «Ромой».
Боссы римлян общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.
По информации Tuttomercatoweb, португальский специалист снизил требования по зарплате в «Интере» с десяти миллионов евро в год до восьми.
Вместе с Моуринью «нерадзурри» рассматривают кандидатуру другого бывшего тренера «Челси» Антонио Конте. В пользу Жозе выбор вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти, вариант с Конте предложил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.
- Португалец выигрывал ЛЧ с «Порту» и «Интером».
- Специалист побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании.