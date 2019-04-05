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    Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

    Жозе Моуринью со следующего сезона может возглавить клуб Серии А.

    Португалец ведет переговоры с «Интером» и «Ромой».

    Боссы римлян общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.

    По информации Tuttomercatoweb, португальский специалист снизил требования по зарплате в «Интере» с десяти миллионов евро в год до восьми.

    Вместе с Моуринью «нерадзурри» рассматривают кандидатуру другого бывшего тренера «Челси» Антонио Конте. В пользу Жозе выбор вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти, вариант с Конте предложил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.

    • Португалец выигрывал ЛЧ с «Порту» и «Интером».
    • Специалист побеждал в чемпионатах Португалии, Англии, Италии и Испании.

    Источник: Football Italia

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    05.04.2019 07:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 апреля 2019, 16:17

      В Италию он вроде бы не собирался.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +156

      Adekvat07 5 апреля 2019, 11:07

      Да нах он нужен этот мудак, уж лучше Конте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +164

      SK9 5 апреля 2019, 11:00

      Моуринью скорее всего будет работать в Франции или Германии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 апреля 2019, 08:29

      В это летнее ТО и на тренерском посту будут большие изменения: ротация и рокировка предстоит значительная.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 5 апреля 2019, 07:33

      Молюсь чтобы он пришел в Интер!!! А спалетти обратно в рому!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > InterMilLano1908 5 апреля 2019, 09:29

      хорошая будет рокировка...

      2
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