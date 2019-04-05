Моуринью ведет переговоры с «Интером» и «Ромой»

Жозе Моуринью со следующего сезона может возглавить клуб Серии А.

Португалец ведет переговоры с «Интером» и «Ромой».

Боссы римлян общались с Моуринью по телефону, но переговоры находятся на начальной стадии.

По информации Tuttomercatoweb, португальский специалист снизил требования по зарплате в «Интере» с десяти миллионов евро в год до восьми.

Вместе с Моуринью «нерадзурри» рассматривают кандидатуру другого бывшего тренера «Челси» Антонио Конте. В пользу Жозе выбор вице-президента миланцев Хавьера Дзанетти, вариант с Конте предложил генеральный директор «Интера» Беппе Маротта.