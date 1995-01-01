Примера. «Реал» проиграл «Валенсии», это первое поражение мадридского клуба после возвращения Зидана

«Реал» проиграл «Валенсии» в матче 30-го тура Примеры со счетом 1:2. Для мадридского клуба это первое поражение после возвращения главного тренера Зинедина Зидана. Француз возглавил клуб 11 марта и провел три игры (включая матч с «Валенсией»).

«Реал» с 57 очками занимает третью строчку в таблице. У «Барселоны» (первое место) 70 очков, у «Атлетико» (второе место) 62 очка. «Валенсия» с 46 очками идет пятой.

Результаты других матчей среды:

Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

Валенсия – Реал – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Гуэдеш, 35; 2:0 – Гарай, 83; 2:1 – Бензема, 90+3.

Уэска – Сельта – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Мендес, 14; 0:2 – Аспас, 57; 1:2 – Энрик, 63; 2:2 – Авита, 71; 3:2 – Пулидо, 73; 3:3 – Будебуз, 81.

Эйбар – Райо Вальекано – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Позо, 40; 1:1 – Шарлес, 64; 2:1 – Леон, 73.

Атлетик – Леванте – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Бершиш, 5; 2:0 – Фернандес (в свои ворота), 27; 2:1 – Рохер (с пенальти), 51; 2:2 – Кабако, 89; 3:2 – Муниаин (с пенальти), 90+3.

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