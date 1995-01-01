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    Примера. «Реал» проиграл «Валенсии», это первое поражение мадридского клуба после возвращения Зидана

    «Реал» проиграл «Валенсии» в матче 30-го тура Примеры со счетом 1:2. Для мадридского клуба это первое поражение после возвращения главного тренера Зинедина Зидана. Француз возглавил клуб 11 марта и провел три игры (включая матч с «Валенсией»).

    «Реал» с 57 очками занимает третью строчку в таблице. У «Барселоны» (первое место) 70 очков, у «Атлетико» (второе место) 62 очка. «Валенсия» с 46 очками идет пятой.

    Результаты других матчей среды:

    Чемпионат Испании. Примера. 30-й тур

    Валенсия – Реал – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гуэдеш, 35; 2:0 – Гарай, 83; 2:1 – Бензема, 90+3.

    Уэска – Сельта – 3:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Мендес, 14; 0:2 – Аспас, 57; 1:2 – Энрик, 63; 2:2 – Авита, 71; 3:2 – Пулидо, 73; 3:3 – Будебуз, 81.

    Эйбар – Райо Вальекано – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Позо, 40; 1:1 – Шарлес, 64; 2:1 – Леон, 73.

    Атлетик – Леванте – 3:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Бершиш, 5; 2:0 – Фернандес (в свои ворота), 27; 2:1 – Рохер (с пенальти), 51; 2:2 – Кабако, 89; 3:2 – Муниаин (с пенальти), 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4780

      KLIM777 7 минут назад

      без роналду никакой зидан не поможет

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      Рейтинг: +652

      SarJr 9 минут назад

      Да, это поражение усложняет Реалу борьбу за второе место ( если оно им вообще нужно), особенно если Атлетико выиграет барсу

      0
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      Рейтинг: +23

      SK9 35 минут назад

      Реал без какой-либо мотивации играл и скажем так докатывал сезон, хотя задача всё-таки остаётся, обойти Атлетико

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