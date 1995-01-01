«Ювентус» может досрочно стать чемпионом Италии в воскресенье 

В воскресенье «Ювентус» сыграет с «Миланом» в матче 31-го тура Серии А. Если туринский клуб победит, а «Наполи» в своем матче тура проиграет «Дженоа», то «Ювентус» досрочно станет чемпионом.

Сейчас (после 30 туров) у «Ювентуса» 81 очко, у «Наполи» 63.

Если «Наполи» проиграет в 31-м туре, а «Ювентус» выиграет, то разрыв между первым и вторым местом увеличится до 21 очка (за семь туров до конца чемпионата). Неаполитанцы проиграли обе очные встречи против «Ювентуса», поэтому они потеряют шансы на чемпионство, если разница вырастет до 21 очка. Никогда в истории Серии А чемпион не был известен ранее чем за пять туров до окончания розыгрыша лиги.