Президент «Урала»: «Агузаров гарантировал нашему мальчишке место в сборной России»

Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью местному медиа E1.RU рассказал о том, как агент Алан Агузаров предлагал воспитаннику клуба свои услуги.

«Слышал ли я об Алане Агузарове? Он позвонил одному нашему мальчишке 2000 года рождения. Не скажу его имени. Хорошо, что он ко мне пришел. Агузаров говорил, что если подпишет с ним, то все будет хорошо, как у Оздоева, который за сборную играет. Это разве нормально?» – поделился Григорий Иванов.

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