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    Президент «Урала»: «Агузаров гарантировал нашему мальчишке место в сборной России»

    Президент «Урала» Григорий Иванов в интервью местному медиа E1.RU рассказал о том, как агент Алан Агузаров предлагал воспитаннику клуба свои услуги.

    «Слышал ли я об Алане Агузарове? Он позвонил одному нашему мальчишке 2000 года рождения. Не скажу его имени. Хорошо, что он ко мне пришел. Агузаров говорил, что если подпишет с ним, то все будет хорошо, как у Оздоева, который за сборную играет. Это разве нормально?» – поделился Григорий Иванов.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: E1.RU

    E1.RU – местный екатеринбургский медиа-ресурс.

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    03.04.2019 11:51
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +190

      Шелкопёр 3 апреля 2019, 21:50

      Осетия рулит

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 3 апреля 2019, 16:24

      Иванов человек прямой,как указка.Ему можно верить.Начинает проясняться ситуация с дружбанами и околофутбольными махинациями.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 апреля 2019, 16:07

      Надо уточнить когда это было ? Агузаров не футбольный агент, у него нет лицензии и аккредитации РФС. Он юрист и приятель Черчесова и похоже этим знакомством пользуется, предположу я, не знаю фактуры дела.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +57

      Iupiterss 3 апреля 2019, 15:51

      А что Оздоев ездил на ЧМ,попадал в состав?Он же не сказал что уговорит Черчесова.Слова просто слова.У всех агентов свои приёмы.

      0
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 3 апреля 2019, 14:43

      Теперь хоть ясно стало,почему ГрЫшка сидит на скамье тренеров во время матчей и кроет матом на всю страну-он охраняет игроков от Агузарова и тренирует тренеров.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 апреля 2019, 14:18

      Если это так ,то эти темные дела не на пользу нашему футболу.

      5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 апреля 2019, 13:52

      Настоящая коза ностра, дон Черчесио непобедим, там наверху все схвачено.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3609

      александр п > владимир миронов 3 апреля 2019, 14:00

      Проиграет Кипру и конец дону.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      From1945 > александр п 3 апреля 2019, 20:29

      Все к тому...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +875

      sidul1 3 апреля 2019, 13:08

      Пора уже эту шайку, на программу Шепелева вызывать!

      2
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > sidul1 3 апреля 2019, 20:21

      Написал Шепелеву в инстаграм, может и получится!

      0
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      Рейтинг: +3561

      Axe111 3 апреля 2019, 12:56

      Агузаровы черчесовы сборная,аж тошно от этой слизи

      8
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 3 апреля 2019, 12:29

      Собственно про-это, Уткин и говорил.У Усача в сборной футбол на последнем месте..

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