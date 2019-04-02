Зидан: «В следующем сезоне у «Реала» не будет вратарской проблемы»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не беспокоится за вратарскую позицию. Специалист подчеркнул, что у мадридцев не будет проблем с голкиперами в следующем сезоне.

«Ничего не изменилось. Те, кто меня знают меня, в курсе, что Лука [Зидан] находится в «Реале» по заслугам. Он играет в этом клубе 16 или 17 лет, как Карвахаль или кто-то другой. И Лука – один из них, не более того. Мне все равно, если есть люди, которые считают, что это связано с личным вопросом.

У нас есть три хороших голкипера, мы собираемся закончить сезон с ними. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Но сейчас я скажу: я не собираюсь оставлять возможность для разговоров. У нас не будет проблемы с вратарями в следующем сезоне, все будет четко», – сказал Зидан.