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    Зидан: «В следующем сезоне у «Реала» не будет вратарской проблемы»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не беспокоится за вратарскую позицию. Специалист подчеркнул, что у мадридцев не будет проблем с голкиперами в следующем сезоне.

    «Ничего не изменилось. Те, кто меня знают меня, в курсе, что Лука [Зидан] находится в «Реале» по заслугам. Он играет в этом клубе 16 или 17 лет, как Карвахаль или кто-то другой. И Лука – один из них, не более того. Мне все равно, если есть люди, которые считают, что это связано с личным вопросом.

    У нас есть три хороших голкипера, мы собираемся закончить сезон с ними. Посмотрим, что будет в следующем сезоне. Но сейчас я скажу: я не собираюсь оставлять возможность для разговоров. У нас не будет проблемы с вратарями в следующем сезоне, все будет четко», – сказал Зидан.

    • После 29-ти туров «Реал» занимает третье место в турнирной таблице, отставая от идущего вторым «Атлетико» на два очка.
    • В среду, 3 апреля, мадридцы в 30-м туре сыграют с «Валенсией».

    Источник: Marca

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    Сегодня, 14:22
    Комментарии2
    ...
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 17 минут назад

      Реалу нужен условный Роналду, а вратари сильные.

      0
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      Рейтинг: +47

      SummerHAze 1 час назад

      "Все будет четко"

      0
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