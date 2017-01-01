Девушка Роналду – об округлившемся животе: «Я четыре дня подряд ела макароны»

Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес отрицает свою беременность, о которой на днях написали в СМИ.

Ранее сообщалось, что Родригес появилась на трибунах на матче отбора к Евро-2020 Португалия – Сербия (1:1) с округлившимся животом и готовится во второй раз стать матерью.

«Я путешествовала из самолета в самолет и ела макароны четыре дня подряд.

Я – человек. Я удерживаю жидкости, и мои гормоны оказывают на меня влияние. К тому же я все еще восстанавливаюсь от предыдущего рождения ребенка», – сказал Родригес.

В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочь Алану.

Фото: Correio da Manhã.