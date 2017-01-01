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    Девушка Роналду – об округлившемся животе: «Я четыре дня подряд ела макароны»

    Девушка нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду Джорджина Родригес отрицает свою беременность, о которой на днях написали в СМИ.

    Ранее сообщалось, что Родригес появилась на трибунах на матче отбора к Евро-2020 ПортугалияСербия (1:1) с округлившимся животом и готовится во второй раз стать матерью.

    «Я путешествовала из самолета в самолет и ела макароны четыре дня подряд.

    Я – человек. Я удерживаю жидкости, и мои гормоны оказывают на меня влияние. К тому же я все еще восстанавливаюсь от предыдущего рождения ребенка», – сказал Родригес.

    В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочь Алану.

    Фото: Correio da Manhã.

    Источник: The Sun

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    Сегодня, 13:37
    Комментарии7
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      Рейтинг: -3998

      пьяныйхоровод 42 минуты назад

      Ага . Дошираком её кормят .

      1
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      Рейтинг: +2907

      Старикан 1 час назад

      В итоге и девушка оказалась не девушкой...

      0
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      Рейтинг: +11941

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Криштиану, не зверствуй, дай девушке хотя бы капусты, от неё хоть сиськи растут.

      0
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      Рейтинг: +875

      Axe111 1 час назад

      Админы,когда концерт Бузовой в Алупке?

      7
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      Рейтинг: +1482

      Черкизовский Кот 1 час назад

      1 апреля вчера было так-то.

      1
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      Рейтинг: +9159

      Garrincha58 1 час назад

      вот что значит Роналду переехал в Италию стали есть одни макароны

      1
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      Рейтинг: +1962

      android-uz 1 час назад

      А может таксикоз у нее такой, на макароны)))

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