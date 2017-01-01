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    Девушка Роналду вновь беременна

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес ждут пополнения, сообщает Correio da Manhã.

    Источник указывает, что во время матча отбора Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии возлюбленная 34-летнего футболиста появилась на трибунах с заметно округлившимся животом.

    У пары есть дочь Алана, родившаяся в ноябре 2017 года. Также Роналду имеет трех детей от суррогатной матери.

    Источник: Correio da Manhã

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9965

      bset 5 минут назад

      Ну с таким количеством денег можно и большую семью себе заводить) Потом пойти в тренеры и детей своих в футбол учить играть) Хотя старший уже умеет и подает большие надежды)

      0
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      Рейтинг: +61

      CMRDSA7 15 минут назад

      Отлично)
      я бы тоже так детей клепал на его месте)

      0
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      Рейтинг: +906

      Александр52 34 минуты назад

      Однако, пока он обходит Месси .

      0
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      Рейтинг: +2451

      Добрый Бобер 36 минут назад

      Интересно чего у него в итоге будет больше, детей или Золотых мячей?

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      Рейтинг: +814

      Etiainen 57 минут назад

      Сдержаться не может)

      0
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      Рейтинг: +4702

      mihail200606 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Все для прикрытия гомосятины своей))

      -5
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      Рейтинг: +267

      Victor.Vings > mihail200606 50 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Да от него ли ребенок?

      -5
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