Девушка Роналду вновь беременна

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и его невеста Джорджина Родригес ждут пополнения, сообщает Correio da Manhã.

Источник указывает, что во время матча отбора Евро-2020 между сборными Португалии и Сербии возлюбленная 34-летнего футболиста появилась на трибунах с заметно округлившимся животом.

У пары есть дочь Алана, родившаяся в ноябре 2017 года. Также Роналду имеет трех детей от суррогатной матери.