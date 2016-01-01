Березуцкий – о фразе Слуцкого «Мы – говно»: «Это констатация факта. В том разговоре было много фраз и похуже»

Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий поделился некоторыми подробностями о разговоре футболистов и экс-главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого после неудачного выступления на Евро-2016.

Россияне вылетели из турнира, заняв последнее место в группе. После заключительного матча с Уэльсом команда собралась в номере у Слуцкого, где игроки вместе с тренером произнесли знаменитую фразу «Мы – говно».

«Все очень серьезно относятся к этому разговору, все-таки он был приватный. Кроме этого там говорили много-много всего и гораздо похуже. Наверное, это просто одна из фраз, которую можно сказать, и она просто констатирует факт. В принципе, это факт. Выступили плохо? Плохо. Играли не очень? Сыграли неудачно, из группы не вышли.

Это в любом случае, при любом составе группы, при любом стечении обстоятельств неудовлетворительный результат. Почему эта фраза не имеет права на существование? Я думаю, что имеет. Но воспринимать ее очень серьезно тоже нельзя», – сказал Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».