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    Березуцкий – о фразе Слуцкого «Мы – говно»: «Это констатация факта. В том разговоре было много фраз и похуже»

    Бывший защитник ЦСКА и сборной России Алексей Березуцкий поделился некоторыми подробностями о разговоре футболистов и экс-главного тренера национальной команды Леонида Слуцкого после неудачного выступления на Евро-2016.

    Россияне вылетели из турнира, заняв последнее место в группе. После заключительного матча с Уэльсом команда собралась в номере у Слуцкого, где игроки вместе с тренером произнесли знаменитую фразу «Мы – говно».

    «Все очень серьезно относятся к этому разговору, все-таки он был приватный. Кроме этого там говорили много-много всего и гораздо похуже. Наверное, это просто одна из фраз, которую можно сказать, и она просто констатирует факт. В принципе, это факт. Выступили плохо? Плохо. Играли не очень? Сыграли неудачно, из группы не вышли.

    Это в любом случае, при любом составе группы, при любом стечении обстоятельств неудовлетворительный результат. Почему эта фраза не имеет права на существование? Я думаю, что имеет. Но воспринимать ее очень серьезно тоже нельзя», – сказал Березуцкий в интервью журналисту Илье Казакова на YouTube-канале «Foot’больные люди».

    Источник: YouTube-канал «Foot'больные люди»

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    Сегодня, 12:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +30052

      Полная Канистра 1 минуту назад

      следующая очередь чечеса он сам себе скажет я дрищ

      0
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      Рейтинг: +138

      Звезда запаса 7 минут назад

      Потому и проигрывали, что могли хором произносить такие фразы. Про гордость и не слыхали.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4737

      KLIM777 12 минут назад

      Да, это правда. Не только вы такие, но и РФС само по себе г... Потому что все у нас делается через жо пу. Поэтому и говно.

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