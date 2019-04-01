Адиев – о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим был звонок Бердыева. Его слова останутся со мной навсегда»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о решении остаться в клубе.

После матча с «Краснодаром» (0:5, 21-й тур РПЛ) он сообщил о желании уйти в отставку. Позже президент махачкалинцев Осман Кадиев сказал, что у него нет претензий к тренеру.

«Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев.