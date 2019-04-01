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    Адиев – о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим был звонок Бердыева. Его слова останутся со мной навсегда»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о решении остаться в клубе.

    После матча с «Краснодаром» (0:5, 21-й тур РПЛ) он сообщил о желании уйти в отставку. Позже президент махачкалинцев Осман Кадиев сказал, что у него нет претензий к тренеру.

    «Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев.

    • «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в 1 очке от зоны вылета. 13 поражений «Анжи» и «Енисея» в 21 туре – худший показатель текущего сезона.

    Источник: «Чемпионат»

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    01.04.2019 23:37
    Комментарии3
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      Рейтинг: +11934

      DOCTOR PENALTY 52 минуты назад

      Вызывает уважение. ++++++++++

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +451

      AHTUNGBOL 59 минут назад

      Прям всем миром помогают дагестанской команде, деньги РФС от сердца отрывает, тренера все просят остаться..., я чего-то не знаю???

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      Рейтинг: +6118

      parevg > AHTUNGBOL 3 минуты назад

      Все просто, во первых хотят довести чемпионат до конца в полном составе, и во вторых главное, у Анжи хороший новый стадион, не будет команды, стадион переделают не-то в дельфинарий, не-то в аквапарк, не помню точно, а сохранят команду, пусть и в ФНЛ, сохранят и стадион, и в регионе футбол останется, а не только борьба...

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