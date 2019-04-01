Адиев – о решении остаться в «Анжи»: «Определяющим был звонок Бердыева. Его слова останутся со мной навсегда»

Вызывает уважение. ++++++++++
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о решении остаться в клубе.
После матча с «Краснодаром» (0:5, 21-й тур РПЛ) он сообщил о желании уйти в отставку. Позже президент махачкалинцев Осман Кадиев сказал, что у него нет претензий к тренеру.
«Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев.
- «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в 1 очке от зоны вылета. 13 поражений «Анжи» и «Енисея» в 21 туре – худший показатель текущего сезона.