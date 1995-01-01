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    Травма Дибалы оказалась несерьезной

    Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил мышечную травму на разминке перед матчем 29-го тура Серии А против «Эмполи».

    По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, повреждение не носит серьезного характера.

    Скорее всего, аргентинец пропустит игру с «Кальяри», которая состоится во вторник, 2 апреля. Однако к встрече с «Миланом» в ближайшую субботу он должен восстановиться.

    В текущем сезоне 25-летний Дибала сыграл 36 матчей в составе «Ювентуса», забил девять голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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