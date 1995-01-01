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    Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» и «Интер» поспорят за Ракитича

    «Манчестер Юнайтед» и «Интер» интересуются Иваном Ракитичем, сообщает Sky Sports со ссылкой на Mundo Deportivo.

    По информации издания, сумма сделки может составить 50 миллионов евро. Переход полузащитника «Барселоны» может состоятся уже в период летнего окна трансферов. О факте переговоров по 31-летнему вице-чемпиону мира в составе сборной Хорватии не сообщается.

    • Ракитич перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро.
    • В 5 сезоне забил за команду Эрнесто Вальверде 5 голов и отдал 9 ассистов в 43 играх.
    • Контракт истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 50 миллионов.
    • По версии ESPN, руководство сине-гранатовых не собирается продлевать с ним соглашение.
    • «Хочу провести в клубе еще много лет», – сказал хорват в интервью MD от 31 марта.

    Источник: Sky Sports

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