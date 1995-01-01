Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» и «Интер» поспорят за Ракитича

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» интересуются Иваном Ракитичем, сообщает Sky Sports со ссылкой на Mundo Deportivo.

По информации издания, сумма сделки может составить 50 миллионов евро. Переход полузащитника «Барселоны» может состоятся уже в период летнего окна трансферов. О факте переговоров по 31-летнему вице-чемпиону мира в составе сборной Хорватии не сообщается.