Sky Sports: «Манчестер Юнайтед» и «Интер» поспорят за Ракитича

«Манчестер Юнайтед» и «Интер» интересуются Иваном Ракитичем, сообщает Sky Sports со ссылкой на Mundo Deportivo.
По информации издания, сумма сделки может составить 50 миллионов евро. Переход полузащитника «Барселоны» может состоятся уже в период летнего окна трансферов. О факте переговоров по 31-летнему вице-чемпиону мира в составе сборной Хорватии не сообщается.
- Ракитич перешел в каталонский клуб в июле 2014 года из «Севильи» за 18 миллионов евро.
- В 5 сезоне забил за команду Эрнесто Вальверде 5 голов и отдал 9 ассистов в 43 играх.
- Контракт истекает в июне 2021 года. Цена по Transfermarkt – 50 миллионов.
- По версии ESPN, руководство сине-гранатовых не собирается продлевать с ним соглашение.
- «Хочу провести в клубе еще много лет», – сказал хорват в интервью MD от 31 марта.