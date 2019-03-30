Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    Тест: ваша жизнь скучнее Евро-2016?
    2 Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    Тест «Бомбардира» и Monster про Криштиану Роналду
    3 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу

    Ракитич: «Счастлив в «Барселоне» и хочу здесь провести еще много лет»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Он не планирует покидать клуб.

    «Мое желание – наслаждаться игрой, что я и делаю в «Барселоне». Я уже несколько раз говорил, что счастлив быть здесь. Надеюсь, буду тут еще много лет», – цитирует хорвата Mundo Deportivo.

    • Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком.
    • Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
    • Хорват выступает за «Барселону» с 2014 года.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:30
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +65187

      Рубик Докоян 1 час назад

      У Ракитича контракт с Барсой до 30 июня 2021г. И разные заявления и слухи были по продлению его контракта и продаже. Было и инфа, что Барса может продлить контракт с Ракитичем, но не на улучшенных финансовых условиях. Время покажет как договорятся игрок и клуб.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru