Ракитич: «Счастлив в «Барселоне» и хочу здесь провести еще много лет»

У Ракитича контракт с Барсой до 30 июня 2021г. И разные заявления и слухи были по продлению его контракта и продаже. Было и инфа, что Барса может продлить контракт с Ракитичем, но не на улучшенных финансовых условиях. Время покажет как договорятся игрок и клуб.
Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Он не планирует покидать клуб.
«Мое желание – наслаждаться игрой, что я и делаю в «Барселоне». Я уже несколько раз говорил, что счастлив быть здесь. Надеюсь, буду тут еще много лет», – цитирует хорвата Mundo Deportivo.
- Ранее сообщалось, что «Барселона» не будет продлевать контракт с игроком.
- Рыночная стоимость футболиста – 50 миллионов евро.
- Хорват выступает за «Барселону» с 2014 года.