Ракитич: «Счастлив в «Барселоне» и хочу здесь провести еще много лет»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич поговорил о своем будущем. Он не планирует покидать клуб.

«Мое желание – наслаждаться игрой, что я и делаю в «Барселоне». Я уже несколько раз говорил, что счастлив быть здесь. Надеюсь, буду тут еще много лет», – цитирует хорвата Mundo Deportivo.