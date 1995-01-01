«Барселона» не будет продлевать контракт с Ракитичем

«Барселона» приняла решение не предлагать новый контракт полузащитнику Ивану Ракитичу, сообщает ESPN Deportes.

По информации источника, каталонский клуб не может позволить себе продлить соглашение с 31-летним футболистом на улучшенных финансовых условиях.

У «Барселоны» перегружена зарплатная ведомость, поэтому сине-гранатовые вынуждены отказать хорвату в увеличении оклада.