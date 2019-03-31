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    Примера. «Реал» вырвал победу над аутсайдером во втором матче Зидана

    Встреча 29-го тура чемпионата Испании «Реал»«Уэска» закончилась со счетом 3:2.

    В составе сливочных забили полузащитники Иско и Дани Себальос, нападающий Карим Бензема. За гостей отличились защитник Хуан Эрнандес и нападающий Хавьер Этчейта.

    «Реал» выиграл второй матч подряд после возвращения главного тренера Зинедина Зидана. С 57-ю очками команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Уэски» 22 очков и последнее место.

    Ранее «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.

    Испания. Примера. 29-й тур

    Реал – Уэска – 3:2 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эрнандес, 3; 1:1 – Иско, 25; 2:1 – Себальос, 62; 2:2 – Этчейта, 74; 3:2 – Бензема, 89.

    Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кеко, 9; 1:1 – Оярсабаль, 79.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    31.03.2019 23:37
    Комментарии4
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      Рейтинг: +284

      VVadic 19 минут назад

      3 гол из оффсайда

      1
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      Рейтинг: +43

      roshka_1981 31 минуту назад

      Молодцы в конце дожали Уэску ))) Бензема неплох был сегодня

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      Санёк 17 45 минут назад

      Отскочили бидалаги,не знаю как Зидан терпеть их,все скамейку запустил на газон,все лидеры отдыхают наверно, бревно начал забивать получается? Шикарный гол забил кстати)))Ох не знаю с этой командой,у Зидана волосы почти нет, остальные тоже покинуть умный голову

      1
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      Рейтинг: +7426

      DeStar 48 минут назад

      Ну хоть так.. но дичь, уэска играла не хуже. Сделать скидку на полузащиту? то что основы не было... хз

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