Примера. «Реал» вырвал победу над аутсайдером во втором матче Зидана

Встреча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Уэска» закончилась со счетом 3:2.

В составе сливочных забили полузащитники Иско и Дани Себальос, нападающий Карим Бензема. За гостей отличились защитник Хуан Эрнандес и нападающий Хавьер Этчейта.

«Реал» выиграл второй матч подряд после возвращения главного тренера Зинедина Зидана. С 57-ю очками команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Уэски» 22 очков и последнее место.

Ранее «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.

Испания. Примера. 29-й тур

Реал – Уэска – 3:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Эрнандес, 3; 1:1 – Иско, 25; 2:1 – Себальос, 62; 2:2 – Этчейта, 74; 3:2 – Бензема, 89.

Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Кеко, 9; 1:1 – Оярсабаль, 79.

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