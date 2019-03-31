Примера. «Реал» вырвал победу над аутсайдером во втором матче Зидана

3 гол из оффсайда
Встреча 29-го тура чемпионата Испании «Реал» – «Уэска» закончилась со счетом 3:2.
В составе сливочных забили полузащитники Иско и Дани Себальос, нападающий Карим Бензема. За гостей отличились защитник Хуан Эрнандес и нападающий Хавьер Этчейта.
«Реал» выиграл второй матч подряд после возвращения главного тренера Зинедина Зидана. С 57-ю очками команда занимает третье место в турнирной таблице. У «Уэски» 22 очков и последнее место.
Ранее «Вальядолид» и «Реал Сосьедад» сыграли вничью 1:1.
Испания. Примера. 29-й тур
Голы: 0:1 – Эрнандес, 3; 1:1 – Иско, 25; 2:1 – Себальос, 62; 2:2 – Этчейта, 74; 3:2 – Бензема, 89.
Вальядолид – Реал Сосьедад – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Кеко, 9; 1:1 – Оярсабаль, 79.