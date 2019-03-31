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    Месси из-за травмы пропустил тренировку «Барселоны»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отсутствовал на тренировке команды, сообщает AS.

    По информации источника, аргентинец по-прежнему восстанавливается от травмы паха, полученной в товарищеском матче со сборной Венесуэлы (3:0). Из-за повреждения форвард не сыграл в контрольной встрече с Марокко (1:0).

    Вчера 32-летний Месси принял участие в игре 29-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0).

    • В 38 матчах текущего сезона нападающий забил 41 гол и отдал 21 ассист.
    • Болельщики признали его гол в 2007 году лучшим в истории клуба.

    Источник: As

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    31.03.2019 22:41
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