Месси из-за травмы пропустил тренировку «Барселоны»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси отсутствовал на тренировке команды, сообщает AS.

По информации источника, аргентинец по-прежнему восстанавливается от травмы паха, полученной в товарищеском матче со сборной Венесуэлы (3:0). Из-за повреждения форвард не сыграл в контрольной встрече с Марокко (1:0).

Вчера 32-летний Месси принял участие в игре 29-го тура Примеры против «Эспаньола» (2:0).