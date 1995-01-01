РПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на 3-е место, Шапи оформил дубль, Игнатьев забил один гол

Сегодня бЫКИ решили главную проблему, оборвали безвыигрышную серию. Более того Шапи и Игнатьев отработали 90 минут, и до самого конца угрожали воротам. Но сегодняшний тур не всем принёс очки. ЦСКА оступились на последней добавленной минуте и слетели со второго места на четвёртое. Следующий тур очень и очень серьёзный. Следующий тур либо поставит первые точки, либо запутает всё ещё больше. Зенит-Локо!!! Либо Зенит выбивает Локо со второй позиции, либо Зенит начинает терять преимущество. Далее Спартак -ЦСКА. тоже не менее интересный поединок. Либо Спартак выбывает из гонки либо ЦСКА вылетает из тройки призёров , на приличное расстояние. У Краснодара -более-менее не сложная игра, и на волне сегодняшнего успеха, после затяжной серии неудач, они по идее должны брать очки дома. Ждём следующий тур.ПРОДОЛЖЕНИЕ -СЛЕДУЕТ!
Матч 21-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Анжи» закончился со счетом 5:0.
Голы на счету Вандерсона, Виктора Классона, Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова (дубль).
Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. У махачкалинцев 18 очков и 14-я позиция.
Россия. Премьер-лига. 21-й тур
Краснодар – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Вандерсон, 18; 2:0 – Классон, 38 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 55; 4:0 – Игнатьев, 67; 5:0 – Сулейманов, 70.
«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 72), Мартынович, Спайич, Скопинцев, Газинский (Голубев, 73), Перейра, Классон (Уткин, 72), Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов.
«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Эльмурзаев, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 54), Ондуа, Гайдаров (Кацаев, 54), Закиров, Ахъядов, Понсе (Агаларов, 74).
Предупреждения: Петров, 30 – Белов, 42; Закиров, 87.