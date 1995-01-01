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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на 3-е место, Шапи оформил дубль, Игнатьев забил один гол

    Матч 21-го тура чемпионата России «Краснодар»«Анжи» закончился со счетом 5:0.

    Голы на счету Вандерсона, Виктора Классона, Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова (дубль).

    Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. У махачкалинцев 18 очков и 14-я позиция.

    Россия. Премьер-лига. 21-й тур

    Краснодар – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Вандерсон, 18; 2:0 – Классон, 38 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 55; 4:0 – Игнатьев, 67; 5:0 – Сулейманов, 70.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 72), Мартынович, Спайич, Скопинцев, Газинский (Голубев, 73), Перейра, Классон (Уткин, 72), Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов.

    «Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Эльмурзаев, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 54), Ондуа, Гайдаров (Кацаев, 54), Закиров, Ахъядов, Понсе (Агаларов, 74).

    Предупреждения: Петров, 30 – Белов, 42; Закиров, 87.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 20:54
    Комментарии32
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      Рейтинг: +212

      Ковастер 42 минуты назад

      Сегодня бЫКИ решили главную проблему, оборвали безвыигрышную серию. Более того Шапи и Игнатьев отработали 90 минут, и до самого конца угрожали воротам. Но сегодняшний тур не всем принёс очки. ЦСКА оступились на последней добавленной минуте и слетели со второго места на четвёртое. Следующий тур очень и очень серьёзный. Следующий тур либо поставит первые точки, либо запутает всё ещё больше. Зенит-Локо!!! Либо Зенит выбивает Локо со второй позиции, либо Зенит начинает терять преимущество. Далее Спартак -ЦСКА. тоже не менее интересный поединок. Либо Спартак выбывает из гонки либо ЦСКА вылетает из тройки призёров , на приличное расстояние. У Краснодара -более-менее не сложная игра, и на волне сегодняшнего успеха, после затяжной серии неудач, они по идее должны брать очки дома. Ждём следующий тур.ПРОДОЛЖЕНИЕ -СЛЕДУЕТ!

      1
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      Рейтинг: +16243

      oyabun > Ковастер 37 минут назад

      Согласен, тур будет интереснейшим. Жаль только что Матч ТВ, лишь одну игру из ключевых покажет.

      1
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      Рейтинг: -86

      Вальдемар IV > Ковастер 31 минуту назад

      анжи на грани банкротства, впереди ключевые матчи с соперниками по таблице, если там галицкий не ливанет по традиции тогда и будем хвалить, оренбург гораздо опаснее был, даже сегодня с газовым братом пободался так что не скажешь что дог был

      0
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      Рейтинг: +212

      Ковастер > Вальдемар IV 6 минут назад

      Да . согласен полностью. Дог не дог, а разница в классе заметна. Анжи не показатель. Но у Зенита следующий тур будет посложнее сегодняшнего, как ни как с Локо играть и на выезде. А Локо набрал ход и прёт напролом. Армейцы сегодня оступились. Спартак очки набирает, но как они меж собой решат вопрос. Ничья равносильна поражению для обоих клубов . Так же как и в заключительной встрече тура Локо-Зенит. Ждем интересных событий. Борьба началась за пьедестал.

      0
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      Рейтинг: +16243

      oyabun 55 минут назад

      Вот она, стратегия Галицкого и начинает приносить свои плоды. Грамотная ставка на подготовку своих кадров и пожалуйста, получите двух отличных футболистов - Сулейманов и Игнатьев. И, думаю, это только начало. Всем бы клубам брать пример. Браво Краснодар!

      4
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      Рейтинг: +1066

      sobaka120982 > oyabun 52 минуты назад

      Браво господину Галицкому!!!!!

      2
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      Рейтинг: -86

      Вальдемар IV > oyabun 52 минуты назад

      а неделю назад говорил рабовладелец душит молодежь

      1
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      Рейтинг: +212

      Ковастер > oyabun 38 минут назад

      Сафонов тоже пока что безупречен. Это тоже воспитанник 1999года. И Если взять игру вратарей последнего тура, то Сафонов . однозначно лучший(правда и соперник у Сафонова не слишком грозный)

      1
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      Рейтинг: +2826

      Старикан 1 час назад

      Конечно разность в классе команд на лицо! Но как показывает практика, выиграть у слабых команд лидерам бывает подчас намного сложнее, чем у сильных! Мне бы , как болельщику Спартака, было бы лучше чтобы сегодня быки потеряли очки, но - это не тот случай... Краснодару респект и уважуха за собранность... ну а с Анжи в принципе всё ясно...

      3
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      Рейтинг: +16809

      Боцман59rus 1 час назад

      играли с манекенами...

      3
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      Рейтинг: +1066

      sobaka120982 1 час назад

      Так как я живу в Сочи то очень и за Краснодар болею!!! Край у нас большой и практически все жители импанируют клубу представляющий наш богатый и хлебосольный край,с побеееееедой быки!!!!!

      3
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      Рейтинг: +13777

      VVM1964 > sobaka120982 1 час назад

      Патриотично )

      1
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      Рейтинг: +578

      ZENIT84, > sobaka120982 1 час назад

      красавы)))я из лазаревской)))

      1
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      Рейтинг: -86

      Вальдемар IV > sobaka120982 1 час назад

      Хлебный не хлебный а все равно все в москвабад глядят

      0
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      Рейтинг: +1066

      sobaka120982 > ZENIT84, 58 минут назад

      Хааа.... наших прибыло)))))

      0
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      Рейтинг: +1066

      sobaka120982 > Вальдемар IV 57 минут назад

      Не правда, лично по жил в Москве пол года и решил что все же в Сочи лучше и теплее

      0
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      Рейтинг: -86

      Вальдемар IV > sobaka120982 48 минут назад

      ну ты да я да мы с тобой остальные так не думают, у самого из армавира баба знакомая под тридцатник порвалась в столицу на старость лет.

      0
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      Рейтинг: +30026

      Полная Канистра 1 час назад

      круто разогрелись теперь только на вверх

      3
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      Рейтинг: +62481

      zigbert 1 час назад

      Краснодар показал яркий и красивый футбол.

      6
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      Рейтинг: +460

      Бестолковый 1 час назад

      А почему 3-е место, а не 2-е? Разница мячей лучше, и забили больше. Даже в алфавитном порядке сначала К потом Л.....)))

      2
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      Рейтинг: +1066

      sobaka120982 > Бестолковый 1 час назад

      Я понимаю что здесь учли личные встречи между Краснодар и локо

      0
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      Рейтинг: +13777

      VVM1964 > sobaka120982 1 час назад

      Все х...я - это детали , еще 9 туров !!!

      0
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      Рейтинг: +578

      ZENIT84, > Бестолковый 1 час назад

      по личным встречам локо лучше показатель))) краснодар-локо в первом круге 2-1)) и во втором круге локо-краснодар 1-0 ))) гол на выезде решил исход второго места)))

      1
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      Рейтинг: +1257

      владимир миронов 1 час назад

      Как долго мы ждали победы, и вот она пришла.Ребята, не останавливайтесь. Вперед, быки!

      4
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      Рейтинг: +509

      amazonaws 1 час назад

      Краснодар порезвился вдоволь и уверенно взял три очка у Анжи!
      А как зрители были рады разгромной победе 5-0.
      Отличился и недавний возмутитель трансферного спокойствия Игнатьев.
      А второй подписант нового контракта Шапи забил целых ДВА!
      А сколько моментов краснодарцы не реализовали.
      Анжи было не узнать.
      На фоне слабого Анжи, Краснодар смотрелся КЛАССНО и уверенно.
      Болельщики Краснодара остались ОЧЕНЬ довольны разгромом Анжи.
      Бурно и радостно приветствовали всю команду Краснодара.
      Недельный ПОЗИТИВ до следующего тура им обеспечен.
      Краснодар забил больше всех в чемпионате и по очкам сравнялся с Локомотивом.
      Поздравляем Краснодар с увереной победой!

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