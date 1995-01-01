РПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» и вышел на 3-е место, Шапи оформил дубль, Игнатьев забил один гол

Матч 21-го тура чемпионата России «Краснодар» – «Анжи» закончился со счетом 5:0.

Голы на счету Вандерсона, Виктора Классона, Ивана Игнатьева и Магомеда-Шапи Сулейманова (дубль).

Команда Мурада Мусаева набрала 38 очков и поднялась на третье место в турнирной таблице. У махачкалинцев 18 очков и 14-я позиция.

Россия. Премьер-лига. 21-й тур

Краснодар – Анжи (Махачкала) – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Вандерсон, 18; 2:0 – Классон, 38 (с пенальти); 3:0 – Сулейманов, 55; 4:0 – Игнатьев, 67; 5:0 – Сулейманов, 70.

«Краснодар»: Сафонов, Петров (Стоцкий, 72), Мартынович, Спайич, Скопинцев, Газинский (Голубев, 73), Перейра, Классон (Уткин, 72), Вандерсон, Игнатьев, Сулейманов.

«Анжи»: Дюпин, Удалый, Белов, Эльмурзаев, Кулик, Гиголаев (Маркелов, 54), Ондуа, Гайдаров (Кацаев, 54), Закиров, Ахъядов, Понсе (Агаларов, 74).

Предупреждения: Петров, 30 – Белов, 42; Закиров, 87.

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