Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    Лучший трансфер зимы в Европе. Рейтинг читателей «Бомбардира»
    2 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    3 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!

    Леонардо: «Милан» не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

    Директор «Милана» Леонардо после матча 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1) заметил, что в клубе не обсуждают будущее главного тренера Дженнаро Гаттузо. Он продолжает работать.

    «У Гаттузо контракт, который не ставится под сомнения. Мы не обсуждаем его будущее. Ни разу не рассматривали вопрос увольнения тренера. Твердо верим, что попадем в Лигу чемпионов», – приводит слова бразильца Football Italia.

    • «Милан» в таблице идет четвертым.
    • Последний раз в Лиге чемпионов клуб играл шесть лет назад.
    • Ближайший соперник «Милана» в Серии А – «Удинезе» (2 апреля).

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:53
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru