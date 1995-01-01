Леонардо: «Милан» не рассматривал вопрос увольнения Гаттузо. Верим, что попадем в Лигу чемпионов»

Директор «Милана» Леонардо после матча 29 тура Серии А против «Сампдории» (0:1) заметил, что в клубе не обсуждают будущее главного тренера Дженнаро Гаттузо. Он продолжает работать.

«У Гаттузо контракт, который не ставится под сомнения. Мы не обсуждаем его будущее. Ни разу не рассматривали вопрос увольнения тренера. Твердо верим, что попадем в Лигу чемпионов», – приводит слова бразильца Football Italia.