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    Огуде удалился в пятом сезоне РПЛ подряд. Он стал вторым игроком по этому показателю

    Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде получил красную карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

    Нигерийский футболист удалился в пятом сезоне РПЛ подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит хавбеку «Краснодара» Шарлю Каборе, который получает красные карточки в шести последних чемпионатах.

    • Огуде с 2014 по 2018 год выступал за «Амкар».
    • В «Енисей» 31-летний игрок перешел после того, как клуб из Перми прекратил свое существование.
    • В этом сезоне Огуде отметился одной результативной передачей в 20 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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