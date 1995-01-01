Огуде удалился в пятом сезоне РПЛ подряд. Он стал вторым игроком по этому показателю

Полузащитник «Енисея» Фегор Огуде получил красную карточку в матче 21-го тура чемпионата России с «Рубином» (1:1).

Нигерийский футболист удалился в пятом сезоне РПЛ подряд. Рекорд по этому показателю принадлежит хавбеку «Краснодара» Шарлю Каборе, который получает красные карточки в шести последних чемпионатах.