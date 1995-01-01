РПЛ. «Енисей» в меньшинстве сумел добыть ничью в матче с «Рубином»

В рамках 21-го тура чемпионата России «Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

На 59-й минуте вперед вышли казанцы – отличился Хорен Байрамян. Но гол Али Гаджибекова на 72-й минуте восстановил паритет.

Красноярская команда завершала матч вдесятером из-за удаления Фегора Огуде.

После этого матча оба клуба остались на своих позициях в турнирной таблице первенства: «Рубин» – на восьмой, а «Енисей» – на 16-й.

Россия. Премьер-лига. 21 тур

Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Байрамян, 59; 1:1 – Гаджибеков, 72.

«Енисей»: Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Данченко, Саркисов, Соболев.

«Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Устинов (Степанов, 69), Сорокин, Камболов, Коновалов, Байрамян, Башкиров, Подберезкин (Могилевец, 75), Уремович, Сагитов (Бухаров, 60).

Предупреждения: Сорокин, 20; Подберезкин, 22; Огуде, 42; Устинов, 45; Уремович, 47; Коновалов, 68; Башкиров, 90; Соболев, 90.

Удаление: Огуде, 43.

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