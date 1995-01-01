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    РПЛ. «Енисей» в меньшинстве сумел добыть ничью в матче с «Рубином»

    В рамках 21-го тура чемпионата России «Енисей» на своем поле сыграл вничью с «Рубином» со счетом 1:1.

    На 59-й минуте вперед вышли казанцы – отличился Хорен Байрамян. Но гол Али Гаджибекова на 72-й минуте восстановил паритет.

    Красноярская команда завершала матч вдесятером из-за удаления Фегора Огуде.

    После этого матча оба клуба остались на своих позициях в турнирной таблице первенства: «Рубин» – на восьмой, а «Енисей» – на 16-й.

    Россия. Премьер-лига. 21 тур

    Енисей (Красноярск) – Рубин (Казань) – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Байрамян, 59; 1:1 – Гаджибеков, 72.

    «Енисей»: Нестеренко, Ятченко (Савичев, 71), Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Огуде, Сарр, Торбинский (Зотов, 46), Данченко, Саркисов, Соболев.

    «Рубин»: Коновалов, Цаллагов, Устинов (Степанов, 69), Сорокин, Камболов, Коновалов, Байрамян, Башкиров, Подберезкин (Могилевец, 75), Уремович, Сагитов (Бухаров, 60).

    Предупреждения: Сорокин, 20; Подберезкин, 22; Огуде, 42; Устинов, 45; Уремович, 47; Коновалов, 68; Башкиров, 90; Соболев, 90.

    Удаление: Огуде, 43.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +12524

      shinnik 16 минут назад

      Хоп,.хей.
      ла-ла-лей..,не такой уж Енисей.
      не такой уж ФНЛ.
      Да.это приятно..

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2232

      arzamas 34 минуты назад

      Эта вновь незапланированная потеря очков Рубином может поставить крест на попадание в зону еврокубков.

      0
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      Рейтинг: +1799

      семёнычев 45 минут назад

      13 очков Рубину до зоны вылета должно хватить...
      Уфа три игры играет с лидерами и сам Рубин поупирается с Уфой...
      Задача остаться в высшем дивизионе Рубину по силам, остальное- нюансы)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1177

      InterMilLano1908 51 минуту назад

      Мда рубин падает словно рубль

      1
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    • ...
      Рейтинг: +138

      Киркинитидец 52 минуты назад

      о как! а вы Енисей в фнл отправили...не хотят ярцы туда.

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