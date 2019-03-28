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    «Наполи» может купить полузащитника «Фиорентины» Верету за 25 миллионов

    Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету интересен «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Согласно источнику, неаполитанцы начали переговоры по покупке 26-летнего француза. Ожидается, что трансфер состоится летом. Его сумма может составить 25 миллионов евро.

    Вчера главный тренер второй команды Серии А Карло Анчелотти сказал, что лидеры команды, включая защитника Калиду Кулибали, не уйдут в период летнего трансферного окна.

    • Верету перешел в «Фиорентину» в июле 2017 года из «Астон Виллы» за 7 миллионов евро.
    • В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 27 играх всех турниров.
    • Цена по Transfermarkt – 25 миллионов.

    Источник: La Gazzetta dello Sport

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