«Наполи» может купить полузащитника «Фиорентины» Верету за 25 миллионов

Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету интересен «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.

Согласно источнику, неаполитанцы начали переговоры по покупке 26-летнего француза. Ожидается, что трансфер состоится летом. Его сумма может составить 25 миллионов евро.

Вчера главный тренер второй команды Серии А Карло Анчелотти сказал, что лидеры команды, включая защитника Калиду Кулибали, не уйдут в период летнего трансферного окна.