«Наполи» может купить полузащитника «Фиорентины» Верету за 25 миллионов

Полузащитник «Фиорентины» Жордан Верету интересен «Наполи», сообщает La Gazzetta dello Sport.
Согласно источнику, неаполитанцы начали переговоры по покупке 26-летнего француза. Ожидается, что трансфер состоится летом. Его сумма может составить 25 миллионов евро.
Вчера главный тренер второй команды Серии А Карло Анчелотти сказал, что лидеры команды, включая защитника Калиду Кулибали, не уйдут в период летнего трансферного окна.
- Верету перешел в «Фиорентину» в июле 2017 года из «Астон Виллы» за 7 миллионов евро.
- В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 4 ассиста в 27 играх всех турниров.
- Цена по Transfermarkt – 25 миллионов.