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    Анчелотти: «Кулибали и другие лидеры «Наполи» не уйдут летом»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелоттти дал интервью о ситуации в клубе.

    «Я полностью разделяю философию клуба. Мы топ-клуб Италии и занимаем лидирующие позиции в Европе, но в то же время мы не в состоянии платить футболистам по 10 миллионов [в год].

    Для Де Лаурентиса (президент клуба – прим. «Бомбардира») важен прежде всего баланс, поэтому я не собираюсь просить у него огромные деньги. Мы можем выиграть и другим способом. Де Лаурентис хочет, чтобы я остался в клубе навсегда, но я готов пообещать, что останусь только на следующие восемь лет.

    Кулибали и другие лидеры не уйдут летом. У нас нет потребности продавать игроков», – цитирует тренера Football Italia.

    • В феврале сообщалось, что «МЮ» предложит за Кулибали 102 миллиона евро.
    • Неаполитанцы занимают второе место в Серии А, отставая от «Ювентуса» на 15 очков.
    • Соперник «Наполи» по 1/4 финала ЛЧ – «Аякс». Матчи состоятся 10 и 16 апреля.

    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 19:42
    Комментарии1
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      Рейтинг: +494

      Juve1897 19 минут назад

      Соперник Наполи Арсенал а не Аякс и играют они в ЛЕ. Автор, очнись!!!

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