Анчелотти: «Кулибали и другие лидеры «Наполи» не уйдут летом»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелоттти дал интервью о ситуации в клубе.

«Я полностью разделяю философию клуба. Мы топ-клуб Италии и занимаем лидирующие позиции в Европе, но в то же время мы не в состоянии платить футболистам по 10 миллионов [в год].

Для Де Лаурентиса (президент клуба – прим. «Бомбардира») важен прежде всего баланс, поэтому я не собираюсь просить у него огромные деньги. Мы можем выиграть и другим способом. Де Лаурентис хочет, чтобы я остался в клубе навсегда, но я готов пообещать, что останусь только на следующие восемь лет.

Кулибали и другие лидеры не уйдут летом. У нас нет потребности продавать игроков», – цитирует тренера Football Italia.