Анчелотти: «Кулибали и другие лидеры «Наполи» не уйдут летом»

Соперник Наполи Арсенал а не Аякс и играют они в ЛЕ. Автор, очнись!!!
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелоттти дал интервью о ситуации в клубе.
«Я полностью разделяю философию клуба. Мы топ-клуб Италии и занимаем лидирующие позиции в Европе, но в то же время мы не в состоянии платить футболистам по 10 миллионов [в год].
Для Де Лаурентиса (президент клуба – прим. «Бомбардира») важен прежде всего баланс, поэтому я не собираюсь просить у него огромные деньги. Мы можем выиграть и другим способом. Де Лаурентис хочет, чтобы я остался в клубе навсегда, но я готов пообещать, что останусь только на следующие восемь лет.
Кулибали и другие лидеры не уйдут летом. У нас нет потребности продавать игроков», – цитирует тренера Football Italia.
- В феврале сообщалось, что «МЮ» предложит за Кулибали 102 миллиона евро.
- Неаполитанцы занимают второе место в Серии А, отставая от «Ювентуса» на 15 очков.
- Соперник «Наполи» по 1/4 финала ЛЧ – «Аякс». Матчи состоятся 10 и 16 апреля.