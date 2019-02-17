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    «Манчестер Юнайтед» предложит 102 миллиона за Кулибали. Сульшер одобрил трансфер

    «Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали.

    «МЮ» готов заплатить за сенегальца 102 миллиона евро. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже одобрил данный переход за эту сумму.

    Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».

    • Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
    • В текущем сезоне игрок провел за неаполитанцев 30 матчей и сделал две голевые передачи.

    Источник: Football Italia

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    17.02.2019 12:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +320

      EsKamilio 17 февраля 2019, 14:54

      Сульшер ещё псж не прошёл, так что рано у него мнение спрашивать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +709

      VAD07 17 февраля 2019, 13:23

      Ищут своего Ван Дейка в оборону

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 17 февраля 2019, 12:48

      Ну вот и посмотрим, устоит ли клуб и сам Кулибали от такого заманчивого предложения или будут набивать цену ?...

      1
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      Рейтинг: +28

      mikenseen > Рубик Докоян 17 февраля 2019, 13:42

      Куда ещё то цену набивать,для защитника и так крутая цена

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > mikenseen 17 февраля 2019, 13:56

      Футбольный мир уже давно сошёл с ума и цены гуляют просто не реальные.

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