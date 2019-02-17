«Манчестер Юнайтед» предложит 102 миллиона за Кулибали. Сульшер одобрил трансфер

«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали.

«МЮ» готов заплатить за сенегальца 102 миллиона евро. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже одобрил данный переход за эту сумму.

Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».