«Манчестер Юнайтед» предложит 102 миллиона за Кулибали. Сульшер одобрил трансфер

Сульшер ещё псж не прошёл, так что рано у него мнение спрашивать
«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение «Наполи» по трансферу защитника Калиду Кулибали.
«МЮ» готов заплатить за сенегальца 102 миллиона евро. Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже одобрил данный переход за эту сумму.
Интерес к 27-летнему футболисту также проявляют «Челси», «Арсенал» и «Манчестер Сити».
- Контракт Кулибали с «Наполи» рассчитан до лета 2023 года.
- В текущем сезоне игрок провел за неаполитанцев 30 матчей и сделал две голевые передачи.