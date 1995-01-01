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    Семак: «Сутормин мне нравится, но все трансферы будем обсуждать ближе к концу сезона»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед встречей 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» признался, что ему импонирует игра полузащитника соперника Алексея Сутормина.

    «Что касается Сутормина, он – лидер «Оренбурга». Мне импонирует его игра, но все вопросы трансферной политики будем обсуждать ближе к завершению сезона», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • В текущем сезоне хавбек провел за оренбуржцев 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
    • Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
    • Ранее Сутормин заявил, что подумает над предложением «Зенита», если таковое поступит.
    • Игра «Зенит» – «Оренбург» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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