Семак: «Сутормин мне нравится, но все трансферы будем обсуждать ближе к концу сезона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед встречей 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» признался, что ему импонирует игра полузащитника соперника Алексея Сутормина.
«Что касается Сутормина, он – лидер «Оренбурга». Мне импонирует его игра, но все вопросы трансферной политики будем обсуждать ближе к завершению сезона», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.
- В текущем сезоне хавбек провел за оренбуржцев 20 матчей, забил пять голов и сделал две результативные передачи.
- Transfermarkt оценивает стоимость 25-летнего футболиста в 1,5 миллиона евро.
- Ранее Сутормин заявил, что подумает над предложением «Зенита», если таковое поступит.
- Игра «Зенит» – «Оренбург» пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 14:00 по московскому времени.