Семак: «Сутормин мне нравится, но все трансферы будем обсуждать ближе к концу сезона»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед встречей 21-го тура РПЛ с «Оренбургом» признался, что ему импонирует игра полузащитника соперника Алексея Сутормина.

«Что касается Сутормина, он – лидер «Оренбурга». Мне импонирует его игра, но все вопросы трансферной политики будем обсуждать ближе к завершению сезона», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.