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    Сутормин: «Если поступит предложение от «Зенита», в любом случае буду думать»

    Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что полностью готов к переходу в топ-клуб. Футболист отметил, что будет думать, если получит предложение от «Зенита».

    Ранее сообщалось, что петербуржцы рассматривают вариант с приобретением 25-летнего россиянина.

    – Следующий матч «Оренбург» играет против «Зенита» [в воскресенье в 21-м туре РПЛ]. Будет ли этот матч дополнительным стимулом для вас, учитывая слухи об интересе «Зенита»?

    – Дело даже не в интересе. «Зенит» – лидер нашего чемпионата. Команда играет в хороший футбол. Всегда хочется проверить свои силы в матче против такого соперника.

    – В одном из интервью вы говорили, что пока не готовы на переход в топ-клуб. Сейчас ответите по-другому?

    – Сейчас я не боюсь конкуренции. И думать заранее, что кто-то сильнее тебя неправильно, в первую очередь, по отношению к самому себе. Нужно всегда в любой ситуации доказывать свою состоятельность тренеру, чтобы он понял, что ты заслуживаешь места в основе. В данный момент я полностью готов и хочу сделать шаг выше, чтобы прогрессировать.

    – Далер Кузяев, так же, как и вы – воспитанник «Зенита». Он смог вернуться в клуб после нескольких лет в других командах. Проводите параллели?

    – Нет. У каждого своя судьба, у каждого свой путь. За Далера я очень рад. Мы с ним часто пересекались в академии. Он своим трудолюбием доказал, что может выступать за клуб такого уровня.

    – Если летом «Зенит» предложит контракт, уедете, не думая?

    – Когда предложат, тогда и посмотрим (улыбается). Но могу сказать, что буду думать в любом случае. Сейчас главное для меня – показать себя в «Оренбурге» и принести команде результат. А летом уже будет видно, что и как. Почему бы не поиграть с «Оренбургом» в Лиге Европы?

    • Сутормин перешел в «Оренбург» из «Волгаря» в начале 2018 года.
    • В этом сезоне хавбек провел в РПЛ 18 игр, отметившись четырьмя голами и двумя результативными передачами. В Кубе России на его счету один гол в двух матчах.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +13498

      VVM1964 18 минут назад

      Ты сначала получи предложение , а потом будешь рассуждать )))

      0
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      Рейтинг: +34

      SummerHAze 24 минуты назад

      Зачем он зениту???

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