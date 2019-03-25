Сутормин: «Если поступит предложение от «Зенита», в любом случае буду думать»

Полузащитник «Оренбурга» Алексей Сутормин заявил, что полностью готов к переходу в топ-клуб. Футболист отметил, что будет думать, если получит предложение от «Зенита».

Ранее сообщалось, что петербуржцы рассматривают вариант с приобретением 25-летнего россиянина.

– Следующий матч «Оренбург» играет против «Зенита» [в воскресенье в 21-м туре РПЛ]. Будет ли этот матч дополнительным стимулом для вас, учитывая слухи об интересе «Зенита»?

– Дело даже не в интересе. «Зенит» – лидер нашего чемпионата. Команда играет в хороший футбол. Всегда хочется проверить свои силы в матче против такого соперника.

– В одном из интервью вы говорили, что пока не готовы на переход в топ-клуб. Сейчас ответите по-другому?

– Сейчас я не боюсь конкуренции. И думать заранее, что кто-то сильнее тебя неправильно, в первую очередь, по отношению к самому себе. Нужно всегда в любой ситуации доказывать свою состоятельность тренеру, чтобы он понял, что ты заслуживаешь места в основе. В данный момент я полностью готов и хочу сделать шаг выше, чтобы прогрессировать.

– Далер Кузяев, так же, как и вы – воспитанник «Зенита». Он смог вернуться в клуб после нескольких лет в других командах. Проводите параллели?

– Нет. У каждого своя судьба, у каждого свой путь. За Далера я очень рад. Мы с ним часто пересекались в академии. Он своим трудолюбием доказал, что может выступать за клуб такого уровня.

– Если летом «Зенит» предложит контракт, уедете, не думая?

– Когда предложат, тогда и посмотрим (улыбается). Но могу сказать, что буду думать в любом случае. Сейчас главное для меня – показать себя в «Оренбурге» и принести команде результат. А летом уже будет видно, что и как. Почему бы не поиграть с «Оренбургом» в Лиге Европы?