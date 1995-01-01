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    Габулов: «Вагнер Лав мог сказать по-русски: «О, братан, как сам?»

    Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов, после завершения карьеры занявший пост министра спорта Северной Осетии, рассказал о том, как менялось его отношение к натурализации.

    – Многие футболисты вашего поколения высказываются против натурализации. Еще 10 лет назад вы могли представить, что основным вратарем сборной России будет бразилец?

    – Можно понять тренера, который использует натурализованных футболистов в составе сборной. Наставнику нужны игроки, которые способны составить конкуренцию и усилить команду, – неважно, какой они нации или вероисповедания. Во всем мире в разных видах спорта прибегают к натурализации, чтобы улучшить результаты. Ее противники считают, что натурализованные футболисты занимают место россиян в составе сборной. Их тоже можно понять. Когда-то и я был категорически против натурализации.

    – Что поменяло взгляды?
    Потом пообщался с Гилерме, увидел, как он относится к России, и начал смотреть на ситуацию немного под другим углом. Тот же Марио Фернандес выкладывается в матчах за сборную так, что просто нет слов. Всего себя отдает несмотря на то, что родом он из Бразилии, а не из России.

    – Многим не нравится, что Марио не разговаривает по-русски…

    – Он пытается, но очень сильно стесняется. Марио очень доброжелательный и открытый, но не всем так легко даются иностранные языки. Есть бразильцы, которые через полгода уже вовсю говорят, а некоторые и спустя 10 лет не могут освоить язык.

    – Кстати, всех мучает вопрос – говорил ли на русском легендарный бразилец Вагнер Лав, который выступал с вами за ЦСКА?

    – Вагнер разговаривал. Не на 100% освоил язык, но объясниться мог. Иногда получалось очень интересно. Вспоминаю, как они общались с Аланом Дзагоевым. Вагнер ему при встрече говорил: «О, братан, как сам?» (смеется).

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    Источник: «Известия»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3833

      84aivengo 1 час назад

      вагнер лав.... были времена.....

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