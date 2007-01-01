Пулишич из-за травмы пропустит 3-4 недели

Сборная США сыграла вничью 1:1 с командой Чили в рамках товарищеской встречи.
Полузащитник американцев Кристиан Пулишич открыл счет на четвертой минуте. На 36-й он покинул поле из-за повреждения.
Главный тренер «Боруссии» Люсьен Фавр подтвердил, что 20-летний Пулишич не поможет команде в ближайшее время. По информации ESPN, у футболиста надрыв мышц, восстановление от которого займет от трех до четырех недель.
2-го января Пулишич подписал контракт с «Челси» на сумму 64 миллиона евро. Согласно его условиям, игрок проведет в немецком клубе остаток сезона в рамках аренды.
- Хавбек забил 5 голов и отдал 5 ассистов в 25 играх на клубном уровне в текущем сезоне.
- «Боруссия» занимает 2-е место в Бундеслиге, имея равное количество очков с «Баварией» (60).