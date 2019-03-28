Миранчук: «Баринов молодец. Не поддался на провокацию болельщика, повел себя спокойно»

Алексей Миранчук прокомментировал инцидент, произошедший между его одноклубником Дмитрием Бариновым и одним из болельщиков «Спартака».

Баринов получил вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Когда хавбек летел на игру в Нур-Султан, один из фанатов красно-белых в самолете припомнил футболисту железнодорожников оскорбительную кричалку в адрес «Спартака», которую он произнес после победы в РПЛ. В результате случился конфликт.

После завоевания чемпионства в сезоне-2017/18 Баринов вышел к болельщикам «Локомотива» и начал кричать: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

– В сборной сейчас много молодых ребят. Баринов способен закрепиться в сборной?

– Конечно. Если будет показывать результат в чемпионате — тренеры сборной не пойдут против себя, вызовут его. Я знаю Бару, парень не сдается. Вызов в сборную — награда за работу, которую он уже проделал, но останавливаться нельзя. Теперь есть дополнительная мотивация.

– Наверняка слышали про инцидент, который произошел с ним в самолете?

– Он сам рассказал, когда приехал.

– Переживал?

– Не переживал. Просто, как по мне, болельщик повел себя странно. Не хочется раздувать, все же это давно произошло. Скажу лишь, что Дима молодец: не поддался на провокацию, повел себя спокойно, правильно. Так и надо.

– Если «Локомотив» защитит титул, такого не повторится?

– Думаю, теперь все будут контролировать эмоции и слова.