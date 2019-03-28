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    Миранчук: «Баринов молодец. Не поддался на провокацию болельщика, повел себя спокойно»

    Алексей Миранчук прокомментировал инцидент, произошедший между его одноклубником Дмитрием Бариновым и одним из болельщиков «Спартака».

    Баринов получил вызов в сборную России на матчи отбора к Евро-2020 с Бельгией и Казахстаном. Когда хавбек летел на игру в Нур-Султан, один из фанатов красно-белых в самолете припомнил футболисту железнодорожников оскорбительную кричалку в адрес «Спартака», которую он произнес после победы в РПЛ. В результате случился конфликт.

    После завоевания чемпионства в сезоне-2017/18 Баринов вышел к болельщикам «Локомотива» и начал кричать: «Я никогда не устану повторять: *** «Спартак», ***».

    – В сборной сейчас много молодых ребят. Баринов способен закрепиться в сборной?

    – Конечно. Если будет показывать результат в чемпионате — тренеры сборной не пойдут против себя, вызовут его. Я знаю Бару, парень не сдается. Вызов в сборную — награда за работу, которую он уже проделал, но останавливаться нельзя. Теперь есть дополнительная мотивация.

    – Наверняка слышали про инцидент, который произошел с ним в самолете?

    – Он сам рассказал, когда приехал.

    – Переживал?

    – Не переживал. Просто, как по мне, болельщик повел себя странно. Не хочется раздувать, все же это давно произошло. Скажу лишь, что Дима молодец: не поддался на провокацию, повел себя спокойно, правильно. Так и надо.

    – Если «Локомотив» защитит титул, такого не повторится?

    – Думаю, теперь все будут контролировать эмоции и слова.

    Источник: Sport24

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +832

      Axe111 9 минут назад

      Лещей надо было ему нащелкать,упырь малолетка

      0
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      Рейтинг: +3215

      Lester84 57 минут назад

      Да он не то что на провокацию не поддался, а по-моему обосрался от страха по полной. Сидел там как болонка с поджатыми ушами и тявкал нелепые оправдания

      4
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      Рейтинг: +2562

      mdu86 > Lester84 34 минуты назад

      Ты думаешь, что молодой крепкий парень, который занимается спортом каждый день, испугался длинноволосое в очках и с пивным пузом подобие мужчины?! Не смеши людей))) Уже все научены горьким опытом Мамаева и Кокорина. Этот якобы болельщик решил собрать лайков. В окружении пассажиров в самолёте и под прицелом камеры начал "геройствовать"... Уверен, что где-нибудь на улице и не осмелился бы подойти к Биринову...

      -2
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      Рейтинг: +2728

      Старикан > mdu86 26 минут назад

      Если "молодой крепкий парень, который занимается спортом каждый день" ведёт себя как быдло, то чем он отличается от этого быдла?

      2
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