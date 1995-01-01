У Баринова произошел конфликт с болельщиком из-за кричалки про «Спартак»

В салоне самолета, следующего рейсом Москва – Астана, произошел конфликт между полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым и одним из болельщиков.

Фанат припомнил футболисту оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» после чемпионства «железнодорожников». В ссору пришлось вмешаться бортпроводникам.

Баринов получил дебютный вызов в сборную России. Он будет готовиться с национальной командой к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

Кто заменит в сборной Головина и Кузяева. Рассказываем о Дмитрии Баринове