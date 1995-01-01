У Баринова произошел конфликт с болельщиком из-за кричалки про «Спартак»

Прежде чем понты кидать-подумай,ведь отвечать придётся...
В салоне самолета, следующего рейсом Москва – Астана, произошел конфликт между полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым и одним из болельщиков.
Фанат припомнил футболисту оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» после чемпионства «железнодорожников». В ссору пришлось вмешаться бортпроводникам.
Баринов получил дебютный вызов в сборную России. Он будет готовиться с национальной командой к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.
Кто заменит в сборной Головина и Кузяева. Рассказываем о Дмитрии Баринове
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— Киберстранник (@raznaraz) 23 марта 2019 г.