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    У Баринова произошел конфликт с болельщиком из-за кричалки про «Спартак»

    В салоне самолета, следующего рейсом Москва – Астана, произошел конфликт между полузащитником «Локомотива» Дмитрием Бариновым и одним из болельщиков.

    Фанат припомнил футболисту оскорбительные кричалки в адрес «Спартака» после чемпионства «железнодорожников». В ссору пришлось вмешаться бортпроводникам.

    Баринов получил дебютный вызов в сборную России. Он будет готовиться с национальной командой к матчу второго тура отбора Евро-2020 против Казахстана.

    Кто заменит в сборной Головина и Кузяева. Рассказываем о Дмитрии Баринове

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии7
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      Рейтинг: +3093

      Спартач80 3 минуты назад

      Прежде чем понты кидать-подумай,ведь отвечать придётся...

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      Рейтинг: +14044

      portero 9 минут назад

      Просто тема старая, все все уже обсудили...

      0
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      Рейтинг: +75

      Shotlandets86 14 минут назад

      Лол. Я бы на йух послал это чмо волосатое. Чего ему объяснять. Не понял бы, ***** ему разок да и всего делов. Ссыкло Баринов оказался.

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      Рейтинг: +14044

      portero > Shotlandets86 12 минут назад

      Всем в морду не дашь, ...

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      Рейтинг: +3093

      Спартач80 > Shotlandets86 4 минуты назад

      Ты рэмбо,чмо кнопочное?=)))

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      Рейтинг: +538

      ruded 18 минут назад

      бычье ****е, а не болельщики. Никто не устанет повторять..

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      Рейтинг: +14044

      portero > ruded 11 минут назад

      Гавнюк спецом вышел а друган снимал, хапнуть лайки.

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